打蛇打七寸！英媒稱協助台灣外交 更能戳到中國痛處

2025/08/07 16:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國知名政論雜誌《評論家》（The Critic）7日刊登一篇立場鮮明的專文，直指英國在面對中國威脅時，應放棄派遣軍艦到印太地區的軍事嚇阻姿態，轉而利用其廣泛的外交網絡，協助台灣對抗中國的國際封鎖，以此作為更務實、更有效的嚇阻策略。

《評論家》創立於2019年，由多位英國資深媒體人與學者組成，旨在挑戰主流自由派觀點，在英國保守派政壇與智庫圈具備相當影響力。

這篇由學者馬修斯（William Matthews）撰寫的文章指出，英國國防資源日益捉襟見肘，派遣海軍特遣隊到遙遠的亞洲，對中國並不構成可信的威脅，也無助於反制其「灰色地帶」戰術。文章稱：「中國知道（英國軍艦威脅不大），美國也知道，華盛頓甚至曾呼籲英國將有限的軍力重新聚焦於歐洲。」

文章分析，中國拿下台灣的首選並非全面開戰，而是透過持續的軍事與外交脅迫，逐步削弱台北的抵抗意志。北京極其在乎其在第三世界國家的「合法性」形象，並投入巨大外交資源，誘使各國與台灣斷交。自2016年以來，已有10個國家與台灣斷交。

馬修斯認為，這恰好是英國可以著力之處。他主張，英國應利用其在大英國協等非西方國家的外交影響力，協助夥伴國認識到台海衝突的風險，並鼓勵他們與台灣進行更多實質性接觸。文章寫道：「讓中國為其統一主張辯護的難度越高，北京在採取決定性行動前，就越可能三思。」

文章總結，英國應務實地扮演其「外交強權」的角色，而非執著於日益難以維繫的全球軍事姿態。透過協助台灣參與國際組織、強化雙邊關係等方式，不僅能為台灣爭取更多時間，也能更有效地打亂北京的野心。

