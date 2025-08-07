為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝！泰男搶金項鍊失敗下秒合十道歉 闆娘好心給他100泰銖

    泰國雜貨店闆娘遭搶劫，男子搶金項鍊失手，立刻雙手合十道歉。（本報合成，擷取自เจ๊ม้อย v+/FB）

    泰國雜貨店闆娘遭搶劫，男子搶金項鍊失手，立刻雙手合十道歉。（本報合成，擷取自เจ๊ม้อย v+/FB）

    2025/08/07 16:37

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名男子試圖搶奪老婦人的金項鍊未遂，當場合十道歉，甚至聲淚俱下哭訴自己是為了生病住院的母親才出此下策。婦人最終選擇原諒，並未報警，還給他100泰銖（約新台幣92元），事件引發社群熱議。

    綜合泰媒報導，2日下午，曼谷挽卿區（Bang Khen）雜貨店73歲女老闆在店外，突然出現頭戴安全帽及面罩的男子從背後接近，伸手試圖扯下她脖子上的金項鍊，儘管項鍊被扯斷，但男子最終並未得手。

    畫面顯示，男子並未逃離現場，而是當場向婦人合掌道歉說，自己沒有惡意，短暫離開後又返回繼續道歉。他聲稱母親住院，這樣做是為了籌錢，哀求婦人不要報警。男子離去前還在監視器前抹淚，表現悔意。

    婦人始終緊握著項鍊，最後雖未報警，但告誡男子應該想想母親的處境，不要走上歧路。出於同情，她給了男子100泰銖，讓他買飯果腹。這起事件在網路引起熱議，不少網友感慨，男子行徑雖令人動容，但仍屬犯罪，認為婦人應報警留存紀錄，以防對方再犯。

    事實上，泰國先前也曾出現類似案例。今年3月，清邁一間咖啡店遭竊，小偷偷走現金，還取走店主母親留下的護身符。店主在社群媒體發文懇求歸還，隔天竟真的收到護身符與道歉信，引發不少討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播