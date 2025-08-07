畫面曝！泰男搶金項鍊失敗下秒合十道歉 闆娘好心給他100泰銖

泰國雜貨店闆娘遭搶劫，男子搶金項鍊失手，立刻雙手合十道歉。（本報合成，擷取自เจ๊ม้อย v+/FB）

2025/08/07 16:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名男子試圖搶奪老婦人的金項鍊未遂，當場合十道歉，甚至聲淚俱下哭訴自己是為了生病住院的母親才出此下策。婦人最終選擇原諒，並未報警，還給他100泰銖（約新台幣92元），事件引發社群熱議。

綜合泰媒報導，2日下午，曼谷挽卿區（Bang Khen）雜貨店73歲女老闆在店外，突然出現頭戴安全帽及面罩的男子從背後接近，伸手試圖扯下她脖子上的金項鍊，儘管項鍊被扯斷，但男子最終並未得手。

請繼續往下閱讀...

畫面顯示，男子並未逃離現場，而是當場向婦人合掌道歉說，自己沒有惡意，短暫離開後又返回繼續道歉。他聲稱母親住院，這樣做是為了籌錢，哀求婦人不要報警。男子離去前還在監視器前抹淚，表現悔意。

婦人始終緊握著項鍊，最後雖未報警，但告誡男子應該想想母親的處境，不要走上歧路。出於同情，她給了男子100泰銖，讓他買飯果腹。這起事件在網路引起熱議，不少網友感慨，男子行徑雖令人動容，但仍屬犯罪，認為婦人應報警留存紀錄，以防對方再犯。

事實上，泰國先前也曾出現類似案例。今年3月，清邁一間咖啡店遭竊，小偷偷走現金，還取走店主母親留下的護身符。店主在社群媒體發文懇求歸還，隔天竟真的收到護身符與道歉信，引發不少討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法