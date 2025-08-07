南韓檢方申請逮捕金建希 前總統夫婦恐同時入獄

南韓檢方申請對前第一夫人金建希發出逮捕令。（法新社）

2025/08/07 16:24

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓檢方今（7）日申請對前第一夫人金建希（Kim Keon Hee）發出逮捕令。前一天檢方就一系列指控對她進行訊問，罪名包括賄賂和股票操縱。

根據《法新社》報導，南韓檢方在記者會上表示，檢方於當地時間下午1時21分，申請對金建希發出逮捕令。這些指控包括違反資本市場法、金融投資法以及政治資金法。

請繼續往下閱讀...

如果逮捕令獲得批准，這將是南韓歷史上首次同時逮捕前總統和前夫人。目前前總統尹錫悅因去年12月宣布戒嚴而被拘留。

南韓檢方指出，7日試圖就針對其妻子的指控對尹錫悅進行訊問失敗，原因是「嫌疑人強烈反抗並擔心可能造成傷害」。

值得注意的是，金建希6日以嫌疑人身分公開到案，進入首爾特別檢察官辦公室。她在進入辦公室前向媒體表示，對無足輕重的自己惹出麻煩致上誠摯歉意，她將會全力配合調查。

長期以來，金建希一直備受爭議，她涉嫌操縱股票的指控也備受質疑。一段拍攝於2022年的影片顯示，她從自稱是粉絲的人手中接過一個法國奢侈品牌迪奧（Dior）包包，再次引發公眾批評。

金建希也被指控干預尹錫悅所在政黨的議員提名程序，違反選舉法。

尹錫悅就任總統期間，否決反對黨控制的議會通過3項旨在調查針對金建希指控的特別調查法案，最後一次否決是在去年11月底。

尹錫悅之後宣布戒嚴，但遭到國會推翻。他今年4月被彈劾並解職。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法