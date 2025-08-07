把人命當兒戲！美假護士無照接診4000患者被捕

巴迪薩冒名頂替護士，在佛州醫院治療超過4000名患者。（擷自X@thebax33）

2025/08/07 16:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局稱，1名無照冒名頂替護士在佛州醫院治療超過4000名患者，隨後被捕。警方強調，這事件可能危及數千人生命。

根據《紐約郵報》報導，弗拉格勒郡（Flagler）警長辦公室表示，29歲的巴迪薩（Autumn Bardisa）於5日被捕，她涉嫌自2023年7月後在AdventHealth Palm Coast Parkway醫院治療4486名患者。

弗拉格勒郡警長辦公室指出，這是最令人不安的醫療詐欺案件之一，該女子冒充他人身分行為，可能危及數千人生命。

警方聲稱，巴迪薩利用以前同學的行醫執照號碼和虛假文件獲得工作。巴迪薩2023年向該醫院申請職位時，表示她已通過成為註冊護士所需的學業，但尚未通過獲得執照的國家考試。後來她又告訴上級已通過考試，甚至提供1個與她姓名中「Autumn」相符的執照號碼，但姓氏不同。

警方說，巴迪薩向上級解釋，她因結婚才改了姓氏。但當她被要求提供結婚證書時，她從未提供過。

巴迪薩1月在醫院獲得晉升時，同事得知她護理助理執照已過期，引發醫院對她身分的調查。因她仍拒絕交出結婚證，醫院於2025年1月22日解僱她。

巴迪薩之後在家中被捕，並被指控7項無證行醫罪和7項冒用個人身分罪。她目前被關押，保釋金為7萬美元（約台幣208.2萬元）。

