為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    把人命當兒戲！美假護士無照接診4000患者被捕

    巴迪薩冒名頂替護士，在佛州醫院治療超過4000名患者。（擷自X@thebax33）

    巴迪薩冒名頂替護士，在佛州醫院治療超過4000名患者。（擷自X@thebax33）

    2025/08/07 16:44

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局稱，1名無照冒名頂替護士在佛州醫院治療超過4000名患者，隨後被捕。警方強調，這事件可能危及數千人生命。

    根據《紐約郵報》報導，弗拉格勒郡（Flagler）警長辦公室表示，29歲的巴迪薩（Autumn Bardisa）於5日被捕，她涉嫌自2023年7月後在AdventHealth Palm Coast Parkway醫院治療4486名患者。

    弗拉格勒郡警長辦公室指出，這是最令人不安的醫療詐欺案件之一，該女子冒充他人身分行為，可能危及數千人生命。

    警方聲稱，巴迪薩利用以前同學的行醫執照號碼和虛假文件獲得工作。巴迪薩2023年向該醫院申請職位時，表示她已通過成為註冊護士所需的學業，但尚未通過獲得執照的國家考試。後來她又告訴上級已通過考試，甚至提供1個與她姓名中「Autumn」相符的執照號碼，但姓氏不同。

    警方說，巴迪薩向上級解釋，她因結婚才改了姓氏。但當她被要求提供結婚證書時，她從未提供過。

    巴迪薩1月在醫院獲得晉升時，同事得知她護理助理執照已過期，引發醫院對她身分的調查。因她仍拒絕交出結婚證，醫院於2025年1月22日解僱她。

    巴迪薩之後在家中被捕，並被指控7項無證行醫罪和7項冒用個人身分罪。她目前被關押，保釋金為7萬美元（約台幣208.2萬元）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播