西方擔心中國犯台！金融時報：台灣人更怕「內應」顛覆民主

2025/08/07 14:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《金融時報》6日刊出深度報導，指出當西方世界將目光聚焦於中國的軍事入侵威脅時，許多台灣人更深層的恐懼，是北京正透過其在台的政治協力者，從內部顛覆台灣的民主，最終達成「不戰而屈人之兵」的目標。

報導以天使投資人陳若芬（Chen Ru-fen）的故事開篇。這位過去穿梭於冷氣會議室的商界人士，如今卻頂著酷暑走上街頭，投身罷免國民黨（KMT）立委的社會運動。她說：「若我們不阻止他們，我們將永遠失去主權與自由。」

西方憂武嚇 台灣怕滲透

美國軍方高層警告，解放軍的圍台軍演已是攻台的「預演」。然而，《金融時報》指出，許多台灣人認為，北京透過長期的文化與經濟連結、培養在地協力者，並將民選政府邊緣化，才是更立即、更陰險的威脅。

報導引述美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）專家哈羅德（Scott Harold）的分析，指出「中國有著利用台灣複雜歷史與政治來破壞其內部團結的悠久歷史。」

中共統戰劇本：從「北平模式」到「黎巴嫩化」

報導回顧，中共的「統一戰線」工作，是透過拉攏、利誘與脅迫等手段來擊敗對手。1949年，中共成功勸降國民黨指揮官，兵不血刃拿下北京，近年更有中國學者建議以這種「北平模式」拿下台灣。前《環球時報》總編輯胡錫進更曾揚言，中國應對台灣進行「黎巴嫩化」，即煽動內部衝突以利北京接管。

分化與收買：從村里長到退役將領

在總統蔡英文2016年上任後，北京便切斷與民進黨政府的官方溝通，轉而對國民黨執政的地方縣市招手，選擇性地採購其農產品。此外，中國政府部門定期在台灣選舉前，招待台灣村里長赴中旅遊，並鎖定軍方，邀請國民黨退役將領參加黃埔軍校百年校慶。

報導指出，對許多公民行動者而言，國民黨如今已是「中共的同路人」。前總統馬英九在上次大選期間，曾公開呼籲同胞「相信習近平」。而在去年贏得國會多數席次後，國民黨更與小黨聯手，通過具爭議性的國會擴權法案，並杯葛大法官人事，導致司法院陷入癱瘓。

去年5月，在國民黨強行表決國會擴權法案時，數萬名抗議者包圍立法院。知名政治學者吳叡人在現場稱此舉為「國會政變」，並指控國民黨正「從內部配合中國的併吞企圖」。

《金融時報》在文末引述社運人士陳若芬的話，表達了台灣公民社會的覺醒。她們正考慮下一步投入基層的村里長選舉，她警告：「我們的村里長與鄰里長，時常已成為中國影響力作戰的工具。是時候由我們公民，將這件事掌握在自己手中了。」

