川普和南韓代表談關稅 開場直問「金正恩好嗎？」全場錯愕

川普在第一任期內曾三度與金正恩會晤。（法新社資料照）

2025/08/07 14:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普因為關稅新制，近日與多國代表談判協商。有媒體爆料，川普在上月底與南韓代表團隊見面時，開口第一句話竟是提到北韓領導人金正恩，問「金正恩最近好嗎？」讓南韓代表團相當錯愕。

根據《朝鮮日報》報導，一位外交消息人士8月6日透露，在上個月底韓美關稅談判即將達成協議之際，川普於7月30日在白宮接見南韓經濟副總理具潤哲、產業通商部長官金正官以及通商交涉本部長呂翰九等人組成的南韓代表團隊，當時南韓代表處於高度緊張狀態，擔心川普是否會提出事先未協商的貿易要求。然而，川普卻拋出意料之外的問題：「金正恩最近過得好嗎？」

報導指出，代表團對這個突如其來的「金正恩動向」問題感到有些錯愕。也讓南韓政治圈一位消息人士表示：「這可能說明川普總統至今仍然對金正恩保持高度關注。」

儘管目前外界普遍認為，美國不太可能與北韓舉辦峰會，但也沒有完全排除對話的空間。7月29日，金正恩妹妹金與正在對美談話中提到：「我們不想否認，我國領導人與現任美國總統之間的私人關係並不差。」但她也強調，若美國不承認北韓「不可逆轉的擁核國家地位」，就無法展開對話。

對此，一位白宮高層官員表示：「川普總統依然願意為了實現北韓完全無核化，與金正恩對話。」

川普在第一任期內曾三度與金正恩會晤，並多次交換親筆信。進入第二任期後，他也數度表明願與金正恩重啟對話。即使在今年6月底媒體報導川普致信金正恩但遭北韓拒收時，他仍告訴記者：「我與金正恩的關係一直很好，我們真的一直處得不錯。」

