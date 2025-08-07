東京56人疑熱死「多為長者不開冷氣」醫師急籲：冷氣不是奢侈品

炎炎夏日，東京一名路人行經冷氣室外機。（彭博）

2025/08/07 15:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本正值盛夏酷暑，東京法醫部門近日公布數據，光是今年6月至7月底，整個東京已有56人疑似死於中暑，其中多數為死於室內、家中有空調卻不開的高齡長者。對此，專家呼籲，冷氣空調不是奢侈品，而是攸關性命的日常設備。

據《NHK》報導，東京都醫學檢驗局統計，從今年6月16日到7月31日，東京23區共發現56人疑似因中暑死亡。年齡層以70多歲為最多，共26人；其次是80多歲16人、60多歲10人，其餘包括50多歲、90歲以上及30多歲人士。

地點方面，54人是在室內死亡，佔總數96%，其中38人家中有安裝冷氣卻未開啟；11人則是在空調開啟狀態下仍不幸身亡，另有5人家中完全未裝空調。

埼玉慈惠醫院副院長藤永剛指出，許多高齡者不願使用冷氣，往往基於過往經驗或錯誤觀念，例如「以前沒開也沒事」、「冷風對身體不好」、「怕電費太高」等，但在當前氣候條件下，這些想法恐致命。他強調：「現代高齡者體溫調節能力下降，更難察覺體溫異常，身體內熱無法有效排出，非常容易中暑。」

藤永剛呼籲，不論白天或夜晚，只要氣溫超過攝氏30度，就應持續開啟空調，並且可透過避免冷風直吹、搭配輕薄外套等方式降低不適感。他也提醒民眾，特別是長者或家中有長輩的家庭，不要將吹冷氣視為奢侈的行為，而是要把它當作拯救生命的工具，並納入日常生活習慣。

