美國百萬富翁在南非狩獵 慘遭非洲水牛刺死

2025/08/07 15:14

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日1名熱衷狩獵的美國德州百萬富翁在南非狩獵時，不幸遭1頭非洲水牛撞擊並當場死亡。

根據《紐約郵報》報導，組織此次狩獵的Coenraad and Vermaak Safari公司表示，52歲的沃特金斯（Asher Watkins）3日在南非林波波（Limpopo）追蹤一頭重達1.3噸的非洲水牛時，該水牛突然向他衝來，導致他當場被刺死。

Coenraad and Vermaak Safari公司指出，對於來自美國的客戶兼朋友沃特金斯不幸去世，公司懷著沉痛心情。

當這起悲劇發生時，沃特金斯母親、繼父和弟弟，都在狩獵小屋裡等著他。該公司強調，這是一起毀滅性事件，公司會與沃特金斯親人同在。

沃特金斯是沃特金斯牧場集團負責人，在德州、俄克拉荷馬州和阿肯色州出售價值數百萬美元的牧場。

沃特金斯積極參與德州達拉斯（Dallas）狩獵俱樂部活動，熱衷於獵捕鳥類和其他野生動物。他還會在社交媒體上分享自己狩獵經歷。

另外根據野生動物專家介紹，非洲水牛體重可達2000磅且脾氣暴躁，經常成群結隊活動。

