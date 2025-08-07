為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國百萬富翁在南非狩獵 慘遭非洲水牛刺死

    美國德州百萬富翁沃特金斯在南非狩獵時，被1頭非洲水牛刺死。（歐新社）

    美國德州百萬富翁沃特金斯在南非狩獵時，被1頭非洲水牛刺死。（歐新社）

    2025/08/07 15:14

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日1名熱衷狩獵的美國德州百萬富翁在南非狩獵時，不幸遭1頭非洲水牛撞擊並當場死亡。

    根據《紐約郵報》報導，組織此次狩獵的Coenraad and Vermaak Safari公司表示，52歲的沃特金斯（Asher Watkins）3日在南非林波波（Limpopo）追蹤一頭重達1.3噸的非洲水牛時，該水牛突然向他衝來，導致他當場被刺死。

    Coenraad and Vermaak Safari公司指出，對於來自美國的客戶兼朋友沃特金斯不幸去世，公司懷著沉痛心情。

    當這起悲劇發生時，沃特金斯母親、繼父和弟弟，都在狩獵小屋裡等著他。該公司強調，這是一起毀滅性事件，公司會與沃特金斯親人同在。

    沃特金斯是沃特金斯牧場集團負責人，在德州、俄克拉荷馬州和阿肯色州出售價值數百萬美元的牧場。

    沃特金斯積極參與德州達拉斯（Dallas）狩獵俱樂部活動，熱衷於獵捕鳥類和其他野生動物。他還會在社交媒體上分享自己狩獵經歷。

    另外根據野生動物專家介紹，非洲水牛體重可達2000磅且脾氣暴躁，經常成群結隊活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播