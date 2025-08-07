出賣飼主！寵物鸚鵡拍片狂講「毒品術語」 15毒販落網刑期逾百年

英國警方日前突襲某棟住宅，不僅從屋中搜出大量古柯鹼、海洛因等毒品，還從手機發現拍攝一隻寵物鸚鵡狂講「販毒術語」的影片，讓警方掌握鸚鵡飼主與同居人的販毒行為。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/08/07 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕小兵立大功！英國警方日前突襲某棟住宅，不僅從屋中搜出大量古柯鹼、海洛因等毒品，還從手機發現拍攝一隻寵物鸚鵡狂講「販毒術語」的影片，讓警方掌握鸚鵡飼主與同居人的販毒行為。經過警方循線調查後，順利偵破一個大型販毒集團，總計15名毒販被捕入獄，且總刑期高達103年。

綜合外媒報導，根據英國蘭開夏郡警局最新報告，35歲的販毒集團頭目加內特（Adam Garnett）服刑期間，被獄警在牢房內搜出多支手機和路由器（Wi-Fi routers），疑似涉及販毒活動。警方展開調查後，找出他的多名同夥，包含29歲女友夏儂（Shannon Hilton）、桑德胡（Dalbir Sandhu）以及傑森格蘭德（Jason Gerrand）。

請繼續往下閱讀...

對此，警方鎖定這3人居住在布萊克浦（Blackpool）的一棟住宅，並在日前展開突襲行動，順地逮捕屋內3人逮捕，搜出大量毒品與現金。警方表示，他們在夏儂的手機裡面發現多支影片，除了拍攝各種毒品的畫面，她還讚孩子面前笑著教寵物鸚鵡芒果（Mango ）說出「two for 25」等毒品交易術語，以及芒果不斷玩弄鈔票的畫面。

警方表示，種種證據顯示他們透過非法的毒品交易，取得了大筆現金，而這次的突襲行動一共讓15人落網，面臨販毒等犯罪指控。報導指出，身為集團首領頭目的加內特，除了原先判的15年刑期，因這起事件額外增加19年又6個月刑期，女友夏儂與同夥桑德胡則分別被判12年與10年刑期，所有人刑期加起來多達103年。

此外，警方在官方臉書粉專公布這起事件時，幽默調侃教寵物鸚鵡販毒術語，反而意外幫助警方掌握犯罪證據的夏儂，「讓寵物鸚鵡學會販毒話術，這可不是當警察來敲門時，你會想讓鸚鵡講出的話！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法