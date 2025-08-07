為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    殺害以駐美使館工作人員 美國男子被指控仇恨犯罪

    羅德里格斯5月21日槍殺2名以色列駐美使館工作人員。圖為受害者。（法新社）

    羅德里格斯5月21日槍殺2名以色列駐美使館工作人員。圖為受害者。（法新社）

    2025/08/07 13:45

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國大陪審團6日以仇恨犯罪致人死亡罪名指控伊利諾州芝加哥男子羅德里格斯（Elias Rodriguez），他5月21日槍殺2名以色列駐美使館工作人員。

    根據《CBS NEWS》報導，羅德里格斯此前就被指控2項一級謀殺罪、謀殺外國官員罪以及其他罪名。他5月21日槍殺30歲的利斯欽斯基（Yaron Lischinsky）和26歲的米爾格里姆（Sarah Lynn Milgrim），當時他們正準備離開華盛頓特區猶太博物館去參加一場活動。

    哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirr）在槍擊案發生時表示，這起攻擊事件正作為仇恨犯罪和恐怖主義案件進行調查。

    起訴書指出，羅德里格斯槍殺以色烈駐美使館工作人員後，走近他們並多次開槍。他手中一把9毫米口徑的槍，總共發射21發子彈。

    聯邦官員聲稱，記錄顯示該槍是羅德里格斯於2020年3月6日在伊利諾伊州購買的。1位了解調查情況的人士透露，該槍是合法購買的。

    起訴書說，羅德里格斯告訴抵達博物館警方，他此舉是為了巴勒斯坦和加薩，隨後遭到拘留。

    預計羅德里格斯將於8日在華盛頓特區聯邦法院就其初步指控出庭，參加狀態聽證會（Status Hearing）。

