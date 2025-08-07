日本政壇擁核聲浪升溫 公明黨魁砲轟：自殺行為

公明黨代表齊藤鐵夫6日強調，擁核不應列入可能選項。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕印太地緣政治緊張加劇的背景下，日本國內「擁核」聲浪逐漸浮上檯面。對此，與自民黨共組執政聯盟的公明黨代表（即黨主席）齊藤鐵夫6日強調，擁核不應列入可能選項，「等同自殺行為」。

據《共同社》報導，日本極右翼參政黨代表神谷宗幣本月1日公開發表，「斷言不會擁核並不適當」等言論，暗示不排除日本未來擁核的可能性，引發關注。

齊藤鐵夫6日在廣島市召開記者會，直指神谷宗幣日前的言論，「似乎是允許擁核的發言」。他嚴厲批評稱，「政治勢力的領袖有這樣的想法令人非常遺憾」。

齊藤鐵夫進一步說，「（擁核）是不可能的選項，等同自殺行為」，表明了強烈反對擁核的立場。

近期參院選舉中，以歌手兼主播身分「さや（Saya）」當選的參政黨議員鹽入清香近日提倡「核武裝最省錢」的論調。對此齊藤鐵夫6日抨擊稱，「（使用）省錢這一詞完全沒有理解現實」。

日本國會主張「核武政策轉向」的議員人數，正快速增加。

日媒《每日新聞》1日報導，針對日本參議院125位當選議員進行的問卷調查結果顯示，共有8人明確表示「應擁有核武器」；另有25人主張「雖不應擁有核武，但應考慮核共享」，合計達33人，高於2022年選舉時僅1人表態的情況。

