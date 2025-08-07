為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本政壇擁核聲浪升溫 公明黨魁砲轟：自殺行為

    公明黨代表齊藤鐵夫6日強調，擁核不應列入可能選項。（路透資料照）

    公明黨代表齊藤鐵夫6日強調，擁核不應列入可能選項。（路透資料照）

    2025/08/07 14:38

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印太地緣政治緊張加劇的背景下，日本國內「擁核」聲浪逐漸浮上檯面。對此，與自民黨共組執政聯盟的公明黨代表（即黨主席）齊藤鐵夫6日強調，擁核不應列入可能選項，「等同自殺行為」。

    《共同社》報導，日本極右翼參政黨代表神谷宗幣本月1日公開發表，「斷言不會擁核並不適當」等言論，暗示不排除日本未來擁核的可能性，引發關注。

    齊藤鐵夫6日在廣島市召開記者會，直指神谷宗幣日前的言論，「似乎是允許擁核的發言」。他嚴厲批評稱，「政治勢力的領袖有這樣的想法令人非常遺憾」。

    齊藤鐵夫進一步說，「（擁核）是不可能的選項，等同自殺行為」，表明了強烈反對擁核的立場。

    近期參院選舉中，以歌手兼主播身分「さや（Saya）」當選的參政黨議員鹽入清香近日提倡「核武裝最省錢」的論調。對此齊藤鐵夫6日抨擊稱，「（使用）省錢這一詞完全沒有理解現實」。

    日本國會主張「核武政策轉向」的議員人數，正快速增加。

    日媒《每日新聞》1日報導，針對日本參議院125位當選議員進行的問卷調查結果顯示，共有8人明確表示「應擁有核武器」；另有25人主張「雖不應擁有核武，但應考慮核共享」，合計達33人，高於2022年選舉時僅1人表態的情況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播