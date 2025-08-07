為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    緬甸「橡皮圖章總統」敏瑞病逝 曾血腥鎮壓番紅花革命

    緬甸代理總統敏瑞（Myint Swe）因病去世，享壽74歲。（美聯社資料照）

    緬甸代理總統敏瑞（Myint Swe）因病去世，享壽74歲。（美聯社資料照）

    2025/08/07 13:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕緬甸軍方7日宣布，在4年多前軍事政變後，以充滿爭議的方式成為該國代理總統的敏瑞（Myint Swe）已因病去世，享壽74歲。

    美聯社報導，根據軍方訊息辦公室的聲明，敏瑞於7日上午在首都奈比多的一家軍事醫院辭世。其國葬儀式的日期尚未公布。

    敏瑞是在2021年2月1日，軍方逮捕了民選總統溫敏（Win Myint）與實質領導人翁山蘇姬後，成為代理總統。由於他當時擔任親軍方政黨的副總統，根據憲法繼任總統職位。然而，法律專家質疑此舉的合法性，因為溫敏既未辭職也未喪失能力。

    作為代理總統，敏瑞的任命與其對軍方要求的默許，使軍方得以召開「國家國防與安全委員會」，宣布全國進入緊急狀態，並將權力移交給領導政變的軍政府主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）。此後，敏瑞僅是名義上的國家元首，所有政府職能皆由敏昂萊掌控。

    敏瑞曾是一名將軍，被視為前軍政府領導人丹瑞（Than Shwe）的親密盟友。在2007年由佛教僧侶領導、國際稱為「番紅花革命」（Saffron Revolution）的民主示威中，他負責恢復仰光秩序，監督了導致數十人死亡、數百人被捕的血腥鎮壓。

    這位前將軍在軍中權力鬥爭中也扮演過關鍵角色。據緬甸媒體報導，他曾在2004年一場權力鬥爭中，於仰光機場逮捕了時任總理欽紐（Khin Nyunt）及其支持者，並隨後接管了原屬欽紐權力基礎的龐大軍事情報機構。因其在2021年政變中的角色，敏瑞也遭到美國財政部的制裁。

