迦納空難國防、環境部長等8人喪命！ 墜毀直升機是中國製

西非國家迦納一架軍用直升機，今日在阿散蒂（Ashanti）地區墜毀，機上包含國防部長、環境部長在內的8人全部罹難。（美聯社）

2025/08/07 13:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家迦納一架軍用直升機，今日在阿散蒂（Ashanti）地區墜毀，機上包含國防部長、環境部長在內的8人全部罹難。根據迦納媒體報導，發生事故為直-9（Z‑9）直升機，常用於運輸與醫療後送任務。據查，此型號直升機為中國生產的中型直升機。

綜合外媒報導，這架直-9直升機6日從迦納首都阿克拉（Accra）起飛，原定飛往西北方、以金礦開採聞名的奧布阿西鎮（Obuasi），但飛行途中突然從雷達上消失，後來就在阿散蒂（Ashanti）找到直升機的殘骸。

請繼續往下閱讀...

稍後證實，迦納國防部長博阿馬（Edward Omane Boamah）、環境部長穆罕默德（Ibrahim Murtala Muhammed）、執政黨全國民主大會（NDC）副主席薩朋（Samuel Sarpong）、國安高層顧問穆罕默德（Muniru Mohammed），以及4名機組人員，都在這次事故中不幸喪生。

迦納國營媒體報導，這架直升機為直-9型，常用於運輸與醫療後送任務。據查，該直升機型號為「Harbin 直‑9EH（Z‑9EH）」，屬中國哈爾濱飛機製造公司生產的多用途直升機，外銷迦納空軍後用於多項軍事與非軍事任務。

直‑9系列是中國在1980年代取得法國 Eurocopter AS365 Dauphin 授權後，在國內生產的中型實用直升機，直‑9EH則屬於軍用出口型，具有多功能性，可用於通用運輸、搜索暨救援、醫療後送、反海盜及海上巡邏等任務，迦納空軍於2015年接收了4架直‑9EH直升機，作為該國首批運用此型直升機的機隊。該機隊不僅支援國內油氣設施保安，也運用於海上巡邏與反海盜任務。

目前墜機原因尚未確定，軍方表示調查正在進行中。

過去直-9直升機也發生過多起事故：2014年柬埔寨陸軍一架直-9墜毀，包括2名將軍在內的5名軍人身亡，另有1人重傷、2015年喀麥隆空軍一架直-9墜毀，2人受傷、

2020年3月30日，解放軍駐港部隊一架編號為6202的直-9直升機在大欖郊野公園墜毀，由於涉事直升機壓毀電塔，導致九龍及新界部分區域供電不穩定。

We're deeply saddened by the tragic helicopter crash claiming the lives of Defence Minister Dr. Edward Omane Boamah, Env, Sci & Tech Minister, Alhaji Dr. Ibrahim Murtarla Mohammed, and six others.



Our heartfelt condolences to the families, loved ones, and the people of Ghana. pic.twitter.com/yq26ICbcl9 — European Union in Ghana （@EuropeInGhana） August 6, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法