    中國倫敦使館設計圖多處塗黑 英政府限兩週內解釋否則喊卡

    圖為英國皇家鑄幣廠舊址，中國政府計畫將此地改建為「超級大使館」。（彭博資料照）

    2025/08/07 12:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國計畫於倫敦興建歐洲最大「超級使館」的審批期限前夕，英國政府提出罕見質疑，要求北京對其提交的設計圖中，多處被塗黑的部分提出解釋，此舉為這樁備受爭議的建案能否獲批，投下巨大變數。

    《金融時報》6日報導，英國副首相雷納（Angela Rayner）領導的住房部門已致函中國大使館，要求其必須提供未經刪節的設計圖，或「精確且全面地」指明被隱藏的部分，並「解釋其理由與正當性」。

    這封信函要求中方在兩週內回覆，並強調政府對此規劃申請的最終裁決，必須在9月9日前做出。信中指出，設計圖上的「文化交流大樓」與「使館官邸」兩棟建築的內部規劃，被以「安全理由」為名「塗灰」處理。

    這座計畫興建於倫敦塔對面的巨型使館，因其規模與地點而引發多方憂慮。批評者警告，它將不可避免地成為更多間諜的據點，並被用來騷擾中國異議人士。美國白宮6月下旬便對此表達「深切擔憂」，警告其地點鄰近倫敦金融城，下方埋有包括美國銀行所使用的重要通訊電纜。

    在野的保守黨表示：「很明顯，這個大使館將被用作間諜中心。中國政府隱藏了其險惡用途的關鍵資訊。」長期反對此案的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）則希望，政府正尋找技術性理由來否決此案。

    裴倫德分析道：「要麼是政府終於看清了真相，正在找理由拒絕這個災難性的計畫；要麼只是想擺出強硬姿態，但私下已與北京達成交易。」英國政府目前正試圖在鼓勵中國投資與不激怒川普政府之間，走一條艱難的鋼索。

