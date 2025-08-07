警毆打江油示威民眾！習近平喊「不打中國人」影片被中國網灌爆

中國最大影音平台「B站」上，一則中國領導人習近平過去喊話「中國人不打中國人」的影片留言區，被中國網友集體灌爆留言，現在所有評論都被刪除。（取自X）

2025/08/07 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽江油市近日爆發罕見的大規模示威，數百位市民走上街頭抗議，當局出動公安、武警後爆發衝突，演變成公安、武警毆打江油市民的失控局面。對此，中國最大影音平台「B站」上，一則中國領導人習近平過去喊話「中國人不打中國人」的影片留言區被中國網友集體灌爆留言，現在所有評論都被刪除。

7月22日，中國四川江油15歲劉姓女學生與兩名同夥將14歲賴姓少女帶到一處廢棄建築，對她進行辱罵、威脅、毆打，還強迫脫衣下跪等長達4小時，施暴者不僅全程拍片上傳網路，還揚言「進警局十多次都沒事」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後引爆輿論，然而，江油警方4日僅稱賴女為輕傷，對涉案3人進行「批評教育」並交由家長管教，並呼籲民眾勿再轉傳影片。官方輕描淡寫的處理方式，被質疑袒護施暴者，引爆人民怒火，大批市民聚集在江油市政府外，要求嚴懲加害者，現場一度被抗議人潮包圍。當局隨即調派大批公安與武警進行清場，多人被暴力毆打。

此事爆發後，關鍵字迅速登上微博熱搜，但很快被撤下並全面封鎖，網友改以「醬油」等諧音代稱，相關影片仍遭下架，在官方全面限制輿論情況下，大量網友湧入B站，在習近平高喊「中國人不打中國人」的影片下方留言諷刺，不過，站方竟將影片留言區直接「清空」，一則留言都不留。

對此，網友紛紛表示：「實則警棍只敢打中國人」、「去看南京照相館而感動不已的人看不到身邊正在發生的照相館」、「習主席早就說過了，人民就是江山，要帶領人民打江山」、「中國人一直都是在被中國人打的」、「莫大的諷刺」、「中國人不打中國人就怪了，外國人又打不著，那不打中國人打誰？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法