    首頁　>　國際

    美駐多明尼加大使館前保安涉運毒 古柯鹼藏免稅商品盒運進紐約

    美國聯邦檢察官週三宣布，一名曾任職美國駐多明尼加共和國大使館的保安人員，涉嫌利用職務之便策劃古柯鹼走私，將毒品藏於免稅商品盒子內走私進入紐約，現已自多明尼加引渡回美，恐面臨至少10年，最高可判無期徒刑的重罪指控。（圖擷取自美國檢察官辦公室官網）

    美國聯邦檢察官週三宣布，一名曾任職美國駐多明尼加共和國大使館的保安人員，涉嫌利用職務之便策劃古柯鹼走私，將毒品藏於免稅商品盒子內走私進入紐約，現已自多明尼加引渡回美，恐面臨至少10年，最高可判無期徒刑的重罪指控。（圖擷取自美國檢察官辦公室官網）

    2025/08/07 15:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦檢察官週三宣布，一名曾任職美國駐多明尼加共和國大使館的保安人員，涉嫌利用職務之便策劃古柯鹼走私，將毒品藏於免稅商品盒子內走私進入紐約，現已自多明尼加引渡回美，恐面臨至少10年，最高可判無期徒刑的重罪指控。

    綜合外媒報導，美國紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）發布聲明表示，35歲卡塞雷斯（Jairo Eliezer Arias Caceres）已從多明尼加引渡回紐約，被控串謀將古柯鹼走私進入美國。

    卡塞雷斯於2018至2025年間擔任美國駐多明尼加共和國大使館的保安人員，也曾在聖多明哥（Santo Domingo）機場擔任保安人員長達7年。他涉嫌在2023年4月至12月期間，受雇大使館擔任保安人員時，招募走私人員，將古柯鹼偽裝成免稅店商品，夾藏在約翰走路金牌珍藏盒、萬寶路香菸盒、巧克力餅乾盒內，走私進入美國。

    檢方指出，卡塞雷斯不僅負責安排運毒行程，還支付機票、接洽機場內部共犯協助交貨，是整個走私網絡的主要聯絡人。若罪名成立，卡塞雷斯將面臨最少10年，最重可判終身監禁。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

