    國際

    挑戰生存極限！美失蹤記者在荒野活過6夜

    美國記者盧恩在挪威福爾格弗納國家公園失踪，獨自在荒野中生存了近1週。（擷自X@nafoviking）

    美國記者盧恩在挪威福爾格弗納國家公園失踪，獨自在荒野中生存了近1週。（擷自X@nafoviking）

    2025/08/07 11:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕屢獲殊榮的美國環境記者盧恩（Alec Luhn）在挪威福爾格（Folgefonna）國家公園失踪，獨自在荒野中生存了近1週。當挪威救援人員6日發現他時，他腿部嚴重受傷。

    根據《衛報》報導，盧恩7月31日獨自從該公園北緣的烏倫斯旺（Ullensvang）戶外中心出發，進行為期4日的徒步旅行。他8月4日沒有按計畫搭乘回美國航班，促使其妻子西爾琴科（Veronika Silchenko）報警。

    空中救護服務和創傷中心負責人桑德（Geir Arne Sunde）在記者會上表示，盧恩在出發當晚就受傷，但傷勢不算危急。挪威紅十字會指出，救援隊在6日上午11時34分找到他。

    桑德指出，盧恩獨自生存期間，面臨天氣惡劣及缺乏食物困境，他能獲救非常幸運。

    紅十字會志願搜救隊、警察、搜救犬、專業登山隊和無人機都參與搜尋工作。由於天氣狀況迅速惡化，搜救行動於4日深夜和5日被迫暫停救援行動。

    盧恩的姊姊加迪斯（Drew Gaddis）在社交媒體上證實，盧恩整體健康狀況良好，被直升機送往卑爾根（Bergen）的醫院。

    對於丈夫能夠獲救，西爾琴科聲稱這是一個奇蹟，並向救援隊表達誠摯感謝。

    盧恩曾為《紐約時報》和《大西洋月刊》工作，並於2013年至2017年擔任《衛報》常駐俄羅斯通訊員。

