樂極生悲！秘魯21歲女撞球館墜樓慘死 男友命危

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯印加港4日發生驚悚墜樓意外，一對情侶從撞球館二樓走廊摔落，造成21歲女子當場喪命、27歲男子重傷命危。

綜合外媒報導，罹難女子艾蜜莉（Emely Fiorela Mego Díaz）在當地一家撞球館工作，當地時間4日上午6時許，男友亨利（Henry Manuel Del Águila Macedo）前來探班。

從監視器畫面可見，兩人在走廊上邊跑邊互動，亨利回頭時，艾蜜莉疑似想給對方一個擁抱，但因衝勢過猛煞不住，雙雙失去平衡衝向走廊邊緣。由於該處護欄缺損，兩人雖試圖抓住護欄，仍不幸頭部朝下墜落。

現場救援畫面顯示，艾蜜莉渾身是血倒臥在地，頭部疑似因重擊而傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治。亨利先被送至當地醫院急救，因情況危急再轉往其他醫院，目前仍在搶救中。

這起事故震驚當地社會，當局已展開調查，將釐清墜落是否純屬意外，並檢視撞球館安全設施有無疏失，以判定是否涉及相關責任。

Perú.



Emely Díaz de 21 años,perdió la vida tras caer del segundo piso de un billar donde laboraba y Henry Macedo de 27 años,se encuentra entre la vida y la muerte.

El hecho se registró ayer lunes 4 de agosto desde el segundo nivel del inmueble donde funciona el billar "Chapo". pic.twitter.com/gfjkEcCGru