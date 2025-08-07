比殺人判還重！ 他騙「疫情兒童餐補助」買豪車 法官氣炸判28年

法拉因主導一場針對疫情期間兒童餐食補助的詐欺案，被重判28年徒刑。（美聯社）

2025/08/07 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達州一名男子，因主導一場針對疫情期間兒童餐食補助的世紀弊案，6日遭聯邦法官重判28年徒刑，刑期之長引發關注。其罪行不僅是詐欺，更涉及藐視司法，他因試圖賄賂陪審員，未來可能面臨更長的刑期。

美聯社報導，現年36歲的法拉（Abdiaziz Shafii Farah）是「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）弊案的核心人物之一。檢方指控，該犯罪網路利用新冠疫情期間聯邦政府資助的兒童餐食計畫，詐取了高達3億美元（約新台幣89.5億元）的補助款。

檢方指出，法拉的罪行極其惡劣。他開設了多個詐欺性的餐點發放點，謊稱每日為數千名兒童提供餐食，並偽造餐點數量、發票，甚至編造假的兒童名單來詐取款項。在一年半的時間裡，其集團共騙取超過4700萬美元，法拉個人侵吞了逾800萬美元。

這些本應用於餵養弱勢兒童的救命錢，被法拉用來購買5輛豪華汽車與房地產，甚至包含位於肯亞的海外資產。檢方更指出，部分贓款已透過中國洗錢，超出了美國執法部門的追查範圍。

代理聯邦檢察官湯普森（Joseph Thompson）在聲明中痛斥，法拉在明尼蘇達找到機會後，卻「將我們洗劫一空」，對本州造成了「難以估量的損害」。

除了詐欺罪行，法拉還面臨更嚴重的指控。他在先前的審判中，已對一項企圖賄賂陪審員的罪行認罪。當時，有人試圖用一個裝有12萬美元現金的袋子，來影響陪審員的決定。法拉因此案的刑期，將在稍後的聽證會上宣布。

