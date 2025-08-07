為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國野豬「變藍色」！疑誤食老鼠藥 加州官方急籲千萬別吃

    美國加州蒙特雷郡近日出現野豬體內組織變成亮藍色離奇現象，經調查後發現，這些野豬疑誤食殺鼠劑「得伐鼠」（Diphacinone）所致，當局警告，包括野豬在內的常見狩獵動物皆可能受到污染，恐影響人類食用安全。 。野豬示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    美國加州蒙特雷郡近日出現野豬體內組織變成亮藍色離奇現象，經調查後發現，這些野豬疑誤食殺鼠劑「得伐鼠」（Diphacinone）所致，當局警告，包括野豬在內的常見狩獵動物皆可能受到污染，恐影響人類食用安全。 。野豬示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    2025/08/07 12:08

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蒙特雷郡近日出現野豬體內組織變成亮藍色離奇現象，經調查後發現，這些野豬疑誤食殺鼠劑「得伐鼠」（Diphacinone）所致，當局警告，包括野豬在內的常見狩獵動物皆可能受到污染，恐影響人類食用安全。

    綜合外媒報導，「城市誘捕野生動物管制」老闆波頓（Dan Burton）在南蒙特雷郡（Monterey County）追蹤野豬時，發現野豬肉體呈現奇特「藍色」，初步懷疑與農地常見的滅鼠藥劑有關。

    波頓指出，「我不是說一點點藍，而是像霓虹燈藍或藍莓藍」，經檢查一處私有土地的12、13頭野豬幾乎全部中毒，顯示問題並非個案。

    加州魚類與野生動物局（CDFW）表示，這些野豬可能透過誤食塗有染色誘餌的得伐鼠，或吃下已中毒的小型動物而間接中毒，已確認有一頭豬身上有毒物，並將其送往加州大學戴維斯分校進行毒理檢驗。

    得伐鼠含有抗凝血劑，用來防止嚙齒類動物血液凝固，若動物攝取此種殺鼠劑，它們的脂肪組織會變成藍色。與此同時，蒙特雷郡公園主管佛羅瑞斯（Bryan Flores）提醒，「若獵人或民眾剖開動物發現其組織是藍色的，千萬別吃」。

    報導提及，內布拉斯加大學於2018年研究發現，在靠近農業區的野豬樣本中，有超過8％體內驗出鼠藥殘留，棕熊的比例更高達83％。農藥與鼠藥若使用不當，遇雨水沖刷後會流入水域，造成水生生物與食物鏈整體污染。

    儘管得伐鼠一般不會對野豬造成致命影響，但其他野生動物如猛禽、鳥類與掠食者則可能因此死亡。加州當局目前仍允許農業用途的有限使用，但強調需嚴格遵守規範。

    美國加州蒙特雷郡近日出現野豬體內組織變成亮藍色離奇現象，經調查後發現，這些野豬疑誤食殺鼠劑「得伐鼠」（Diphacinone）所致，當局警告，包括野豬在內的常見狩獵動物皆可能受到污染，恐影響人類食用安全。（圖擷自「@wienerdogwifi」X）

    美國加州蒙特雷郡近日出現野豬體內組織變成亮藍色離奇現象，經調查後發現，這些野豬疑誤食殺鼠劑「得伐鼠」（Diphacinone）所致，當局警告，包括野豬在內的常見狩獵動物皆可能受到污染，恐影響人類食用安全。（圖擷自「@wienerdogwifi」X）

