為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    廣州連日暴雨！山崩衝擊民宅 釀2死7傷5受困

    中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，房屋坍塌導致14人受困，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。（路透）

    中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，房屋坍塌導致14人受困，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。（路透）

    2025/08/07 10:56

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，1村莊房屋坍塌導致14人受困，已救出9人，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。目前附近居民已全部撤離。

    中媒《央視新聞》報導，白雲區應急管理局週四（7日）通報，消防人員自週三（6日）晚間開始通宵連續搜救，14名受困者中已救出9人，其中2人死亡、7人受傷，尚有5人還在全力搜救中。

    中國廣東省連日遭遇強降雨，廣州市白雲區大源街大源村黃莊片區突然發生山崩，數棟自建房屋週三上午8時30分坍塌。

    廣州市應急管理局稱，週三上午接獲報案後，已出動超過41輛消防車、176名消防救援人員，並攜帶搜救犬到場。

    據廣州市生態與農業氣象中心監測，廣州8月2日至6日出現今年截至目前最強暴雨，已達到「特別嚴重影響等級」，且為「本世紀以來第5強」。

    港媒《香港01》報導，廣東省省長王偉中已趕赴現場，強調全力搜救受困者、加強傷員救治，防範次生災害，減少人員傷亡和損失。

    截至週三晚間9時，山崩區域附近居民共1047人已安全撤離。

    1名被疏散的居民受訪稱，「今天早上，突然接到房東通知要緊急撤離。……我住的房子距離因山崩受損的房屋，只隔了4棟樓。」該住戶又稱，由於現場已經封鎖，當晚只能到附近飯店暫住。

    中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，房屋坍塌導致14人受困，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。（歐新社）

    中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，房屋坍塌導致14人受困，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。（歐新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播