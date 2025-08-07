廣州連日暴雨！山崩衝擊民宅 釀2死7傷5受困

中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，房屋坍塌導致14人受困，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。（路透）

2025/08/07 10:56

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，1村莊房屋坍塌導致14人受困，已救出9人，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。目前附近居民已全部撤離。

中媒《央視新聞》報導，白雲區應急管理局週四（7日）通報，消防人員自週三（6日）晚間開始通宵連續搜救，14名受困者中已救出9人，其中2人死亡、7人受傷，尚有5人還在全力搜救中。

請繼續往下閱讀...

中國廣東省連日遭遇強降雨，廣州市白雲區大源街大源村黃莊片區突然發生山崩，數棟自建房屋週三上午8時30分坍塌。

廣州市應急管理局稱，週三上午接獲報案後，已出動超過41輛消防車、176名消防救援人員，並攜帶搜救犬到場。

據廣州市生態與農業氣象中心監測，廣州8月2日至6日出現今年截至目前最強暴雨，已達到「特別嚴重影響等級」，且為「本世紀以來第5強」。

港媒《香港01》報導，廣東省省長王偉中已趕赴現場，強調全力搜救受困者、加強傷員救治，防範次生災害，減少人員傷亡和損失。

截至週三晚間9時，山崩區域附近居民共1047人已安全撤離。

1名被疏散的居民受訪稱，「今天早上，突然接到房東通知要緊急撤離。……我住的房子距離因山崩受損的房屋，只隔了4棟樓。」該住戶又稱，由於現場已經封鎖，當晚只能到附近飯店暫住。

中國廣州市白雲區連日遭遇大雨引發山崩，房屋坍塌導致14人受困，其中2人不幸罹難、7人受傷，其餘5人仍在搜救中。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法