    首頁　>　國際

    價值近90億元！ 俄豪華遊艇被美扣押 將開始競標

    世上最大遊艇之一阿瑪迪亞號將開始競標。（美聯社）

    世上最大遊艇之一阿瑪迪亞號將開始競標。（美聯社）

    2025/08/07 10:35

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕世上最大遊艇之一阿瑪迪亞號（Amadea）將開始競標，該遊艇3年前被美國扣押，美國司法部稱其所有者是受制裁的俄羅斯億萬富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）。

    根據《CBS NEWS》報導，106公尺長的阿瑪迪亞號2022年在斐濟（Fiji）被美國司法部扣押。阿瑪迪亞號是作為美國司法部「盜賊緝捕行動」（Operation KleptoCapture）中被扣押的一部分物品。該行動專注於扣押俄羅斯權貴名下遊艇和其他豪奢資產，以對發動烏俄戰爭的俄羅斯總統普廷施壓。

    佛州承包商國家海事服務公司（National Maritime Services）和弗雷澤遊艇公司（Fraser Yachts），將負責拍賣價值超過3億美元（約台幣89.7億元）的阿瑪迪亞號。拍賣會於9月10日舉行，競標者必需擁有至少5億美元（約台幣149.6億元）淨資產，且願意為該遊艇支付1000萬美元（約台幣2.9億元）訂金。

    阿瑪迪亞號配備直升機停機坪、華麗游泳池、加熱地板、水上摩托車和噴氣背包等設施。

    值得注意的是，一家與阿瑪迪亞號相關的控股公司聲稱，該遊艇實際上歸俄羅斯人胡丹納托夫（Eduard Khudainatov）所有，但此說法遭美國司法部駁斥。1名聯邦調查局特工在2022年提交的法庭文件中指出，石油公司高層胡丹納托夫資金遠遠不足以擁有阿瑪迪亞號。

