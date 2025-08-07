重量平衡系統故障！ 美國聯合航空緊急停飛所有主線航班

美國聯合航空（United Airlines）週三晚間因「由於重量與平衡系統出現問題」，導致主線航班全面緊急停飛，航班延誤與取消情形波及全美多座機場。（美聯社資料照）

2025/08/07 10:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）週三晚間因「由於重量與平衡系統出現問題」，導致主線航班全面緊急停飛，航班延誤與取消情形波及全美多座機場。

綜合外媒報導，聯合航空表示，由於重量和平衡計算系統出現問題，該公司已下令暫停所有主線航班起飛，並警告「6日晚將會出現更多航班延誤情況」。該公司強調，乘客安全仍是首要考量，承諾將協助旅客抵達目的地，並強調並非網路攻擊所致。

報導指出，美聯航在最新消息指出，其系統正恢復運行，截至目前，已有827個航班延誤，23個航班取消。據航班追蹤平台FlightAware顯示，截至美東時間晚間8時30分，聯合航空約有16％的航班延誤，另有少數航班已宣布取消。

1名準備從納什維爾飛往丹佛旅客傑弗思（Angela Jeffers）透露，機長在機上廣播坦承遇到系統故障，造成無法取得起飛所需數據資料，故無法預估何時能起飛，乘客被允許下機，但未獲進一步說明是否可退票或改班。

據悉，此次事故僅影響聯合航空主線航班，支線小型客機、空中已起飛班機未受波及。美國聯邦航空總署（FAA）指出，受影響的主要機場包括芝加哥、丹佛、紐華克、休士頓以及舊金山，這些地區的聯合航空航班全數暫停起飛。

報導提及，受影響乘客紛紛湧上社群平台抱怨，不少人表示飛機卡在登機門無法動彈，有些抵達目的地的客機甚至無法進入停機位，因為其他航班尚未撤離。部分原本已經準備起飛、在跑道上等候的班機最後也不得不返回登機門，讓旅客下機等候處理。

