為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重量平衡系統故障！ 美國聯合航空緊急停飛所有主線航班

    美國聯合航空（United Airlines）週三晚間因「由於重量與平衡系統出現問題」，導致主線航班全面緊急停飛，航班延誤與取消情形波及全美多座機場。（美聯社資料照）

    美國聯合航空（United Airlines）週三晚間因「由於重量與平衡系統出現問題」，導致主線航班全面緊急停飛，航班延誤與取消情形波及全美多座機場。（美聯社資料照）

    2025/08/07 10:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）週三晚間因「由於重量與平衡系統出現問題」，導致主線航班全面緊急停飛，航班延誤與取消情形波及全美多座機場。

    綜合外媒報導，聯合航空表示，由於重量和平衡計算系統出現問題，該公司已下令暫停所有主線航班起飛，並警告「6日晚將會出現更多航班延誤情況」。該公司強調，乘客安全仍是首要考量，承諾將協助旅客抵達目的地，並強調並非網路攻擊所致。

    報導指出，美聯航在最新消息指出，其系統正恢復運行，截至目前，已有827個航班延誤，23個航班取消。據航班追蹤平台FlightAware顯示，截至美東時間晚間8時30分，聯合航空約有16％的航班延誤，另有少數航班已宣布取消。

    1名準備從納什維爾飛往丹佛旅客傑弗思（Angela Jeffers）透露，機長在機上廣播坦承遇到系統故障，造成無法取得起飛所需數據資料，故無法預估何時能起飛，乘客被允許下機，但未獲進一步說明是否可退票或改班。

    據悉，此次事故僅影響聯合航空主線航班，支線小型客機、空中已起飛班機未受波及。美國聯邦航空總署（FAA）指出，受影響的主要機場包括芝加哥、丹佛、紐華克、休士頓以及舊金山，這些地區的聯合航空航班全數暫停起飛。

    報導提及，受影響乘客紛紛湧上社群平台抱怨，不少人表示飛機卡在登機門無法動彈，有些抵達目的地的客機甚至無法進入停機位，因為其他航班尚未撤離。部分原本已經準備起飛、在跑道上等候的班機最後也不得不返回登機門，讓旅客下機等候處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播