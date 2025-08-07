野外滅絕的「王者之獅」！ 捷克動物園喜迎4隻巴貝里獅寶寶

近期出生的四隻巴貝里獅幼崽中的三隻，正在圍欄中互相嬉戲玩耍。（美聯社）

2025/08/07 08:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕捷克一家動物園近日迎來了四隻珍稀的巴貝里獅（Barbary lion）幼崽誕生，為這個已在野外滅絕的獅子亞種、規模極小的倖存族群，做出了至關重要的貢獻。

美聯社報導，這三雌一雄的四隻幼獅，6日在德武爾・克拉洛維野生動物園（Dvůr Králové Safari Park）的戶外圍欄中，在父母卡莉拉（Khalila）和巴特（Bart）的注視下嬉戲玩耍。

巴貝里獅又稱阿特拉斯獅，曾是自由漫遊於北非阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的雄壯掠食者，更以古羅馬時代在競技場中與鬥士搏鬥而聞名。牠們最顯著的特徵是雄獅擁有延伸至胸腹部的、更為厚實深色的鬃毛。然而，由於人類的過度獵捕與棲地喪失，牠們已在野外完全滅絕。據信，最後一張已知的野生巴貝里獅照片拍攝於1925年，而最後一隻野生個體則在1942年被殺害。

目前，全球估計僅有不到200隻巴貝里獅生活在圈養環境中。這四隻新生幼獅作為國際瀕危物種計畫的一部分，很快將被送往其他合作的動物園，以確保族群的基因多樣性。

然而，這或許不是牠們故事的終點。動物園副園長雅羅斯拉夫・希亞內克（Jaroslav Hyjánek）透露，儘管讓巴貝里獅重返其原生棲地仍是「非常遙遠的未來」，但已與摩洛哥當局進行了初步會談，對方並未拒絕這個想法。

希亞內克表示，一場專家會議計畫於今年底或2026年初在摩洛哥舉行，以決定在阿特拉斯山脈的國家公園推動野放計畫是否可行。他承認，此計畫將面臨眾多官僚與生態上的障礙，但如果證明是可持續的，就值得嘗試。他說：「為任何動物擁有這樣的願景是很重要的，沒有它，動物園的存在就沒有意義。」

雄性巴貝里獅巴特（Bart）與母獅卡莉拉（Khalila）在牠們的圍欄中休憩。牠們近日成功繁育出四隻幼崽。（美聯社）

