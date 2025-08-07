壓力山大！第2波川普關稅上路 印度巴西瑞士面臨超高稅率

美國總統川普最新一波關稅大棒8月7日上路，印度、巴西、瑞士面臨極大壓力。（彭博）

2025/08/07 08:03

〔中央社〕川普政府第2波新關稅於美東時間7日0時起生效，包括台灣在內，各國面臨10%至41%新稅率。印度因進口俄羅斯原油，將在月底面臨高達50%關稅；巴西因政治因素，部分輸美產品也高達50%；瑞士高層前往華府協商未能改變39%稅率。

白宮7月31日公布行政命令，全球69國及地區輸美產品於美東時間7日起課徵新關稅，稅率由10%至41%，主要國家如印尼與泰國為19%、南非30%、台灣20%。

請繼續往下閱讀...

印度因民生因素持續向俄羅斯購油，總統川普（Donald Trump）簽署行政命令加徵25%次級關稅（Secondary Tariff），由25%增至50%，將在月底生效。

美國是印度最大出口國，25%輸美關稅已讓勞力密集產業幾無利潤，若無法在施行前達成協議，將重創發展中的印度經濟。

川普因政治盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）司法問題，對巴西部分產品祭出50%關稅，現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）認為兩國已無協商空間。

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）與內閣官員到訪華府，暫未能改變39%高稅率。瑞士高階品牌製造業與醫藥業已感受成本壓力遽增。

川普財經官員本週陸續指出，將專注執行現有關稅，各國如有新提議仍願意討論，但近期內不會協商稅率。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）指出，川普認為關稅是改變世界經濟的地震，但目前衝擊僅是一連串震動。

川普就任超過半年，對等關稅已開徵4個月，美國超市及雜貨店貨架未見清空，失業率與通膨未顯著升高，國庫增加千億美元稅入，6月貿易逆差較5月已減少16%。

部分經濟學者認為，長期而言，業者評估高關稅下外國製造成本仍低於在美生產，製造業未必如預期回到美國。

川普曾提出以關稅取代個人所得稅的想法，但美國年度所得稅與營業稅合計超過2兆美元，關稅收入遠不及主要稅收，但已有共和黨籍議員提出退稅600美元的法案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法