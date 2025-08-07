美軍基地驚傳槍響 陸軍中士開槍打傷5士兵

美軍位於喬治亞州的史都華堡基地6日發生槍擊事件，一名現役陸軍中士開槍打傷5名士兵。（美聯社）

2025/08/07 08:25

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍位於喬治亞州的史都華堡基地（Fort Stewart）6日發生槍擊事件，一名現役陸軍中士開槍打傷5名士兵，隨後遭到現場其他士兵壓制。基地指揮官表示，受傷的5名士兵情況穩定，而開槍的中士目前已被拘捕。

綜合外媒報導，開槍的陸軍中士是28歲的現役軍人拉德佛（Quornelius Radford），隸屬於第二裝甲旅的一個補給單位。史都華堡與杭特陸軍機場聯合基地（Fort Stewart-Hunter Army Airfield）指揮官盧巴斯准將（Brigadier General John Lubas）指出，槍擊事件在6日上午11點左右在拉德佛服役的單位發生，槍擊案涉及該單位的其他同袍，不過盧巴斯並沒有公布拉德佛的犯案動機，仍需進一步調查。

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盧巴斯指出，拉德佛犯案時使用的是私人手槍，而非軍隊配發的手槍，至於拉德佛是如何將這把手槍帶進基地，仍有待調查。而在拉德佛開槍之後，其他士兵見狀上前將其壓制在地，盧巴斯表示：「毫無疑問，這些士兵避免了進一步傷亡。」

軍方官員指出，拉德佛將由陸軍特別審判檢察官辦公室（Army Office of Special Trial Counsel, OSTC）負責審理，OSTC正在審查槍擊案相關證據，並擬定起訴內容，一旦完成相關程序，拉德佛將會接受軍事法庭審判。

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