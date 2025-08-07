談判有重大進展 川普：最快下週見普廷

美國總統川普（左）表示，由於與俄羅斯的談判取得重大進展，他最快可能在下週與俄國總統普廷（右）會面。（美聯社檔案照）

2025/08/07 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普6日表示，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普廷的會晤「極具建設性」，他最快可能在下週與普廷會面。

川普在自家社群媒體「真實社群」發文寫道，6日的會談「取得重大進展」，他已經向部分歐洲盟友進行簡報。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名知情人士透露，川普在與歐洲領袖的電話會議中表示，他打算在近期內與普廷會面，最快可能在下週，隨後再舉行與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的三方會談。1名歐洲政府消息人士也證實通話內容。

白宮1名官員指出，雖然川普表示最快下週會與普廷會面，但要如期舉行可能存在困難，因為仍需完成談判，還有後勤方面的問題。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，俄國已表達希望與川普會面的意願，川普也樂意與普廷和澤倫斯基會晤，「川普總統希望這場殘酷的戰爭結束。」

白宮1名官員6日稍早前表示，對俄國的「次級制裁仍將於8日實施」。

俄羅斯國營媒體報導，普廷與魏科夫的會談持續約3小時。這場會晤是在川普由於莫斯科態度游移感到沮喪後，對其下達最後通牒：若不同意與烏克蘭停火，將面臨嚴厲的次級制裁，包括對購買俄羅斯石油的國家徵收100％關稅。

石油和天然氣收入是克里姆林宮的重要資金來源，約佔俄國政府預算的4分之1，制裁將對莫斯科造成沉重打擊，並可能削弱其對烏作戰的能力。

克里姆林宮表示，將在魏科夫向川普回報後，發布更多會談細節。

澤倫斯基則在與川普通話後表示，莫斯科現在看來更傾向於停火，「對俄羅斯的壓力正在發揮作用。」川普在魏科夫出訪莫斯科前，5日也與澤倫斯基通話，討論美國對俄國可能實施的新制裁。

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