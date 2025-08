英國主流媒體報導 前首相強生：台灣比巴勒斯坦更有資格成為國家！

英國前首相強生。(資料照,記者廖振輝攝)

2025/08/07

〔即時新聞/綜合報導〕前英國首相強生(Boris Johnson)近日訪問台灣,本月5日受邀於凱達格蘭論壇發表演說。強生會上直言,台灣比巴勒斯坦更有資格爭取國際認同國家地位,引發英國乃至整個國際社會的關注。

英國主流媒體《每日電訊報》(The Telegraph)以「強生:台灣比巴勒斯坦更有資格成為國家(Boris Johnson:Taiwan has better claim to statehood than Palestine)」為題報導指出,強生在台北舉行的凱達格蘭論壇發表了如標題所示的發言,他直言,雖然台灣和巴勒斯坦一樣,都在尋求國際社會的承認,兩者也確實有一些可以拿來比較的地方,但台灣取得國際承認的條件,更為明確且充分,「因為台灣實際上有一個普遍被承認的政府,擁有自己能掌控的邊界,更重要的是,台灣擁有一套完整有效運作的民主體制。坦白說,巴勒斯坦在這方面完全沒得比。」

《每日電訊報》指出,台灣確實已經建立完善且穩定的民主政治體制,也是一個在國際社會上有明顯獨特性的政治實體,擁有自己的民主政府、軍隊、邊界管理措施、航空公司、獨立簽證制度等等,而且深深影響全球經貿體系。然而,台灣正受到中國共產黨日益加劇的威脅,中國政府堅稱台灣是自己領土的一部分,甚至多次放話不排除以武力實現統一。

強生5日向中國喊話,如果中國打算在台海動用武力,將導致徹頭徹尾的災難,不僅是對全世界,對中共來說也完全沒有任何好處。他還說,英國和美國都不希望見到印太地區的權力平衡受到破壞,也不樂見從日本、台灣到菲律賓所組成的「第一島鏈」出現任何形式的變動。

《每日電訊報》在報導中特別提到,英國國防大臣希利(John Healey)上週日(7/27)突然表態,若台海爆發衝突,英國已做好「投入戰鬥」準備的事,當時該報直言,這是近年來英國政府高層針對台海情勢所做出最明確且最強硬的表態。

