川普安了？淫魔富豪案關鍵人物透露「他沒做過令人擔心的事」

已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（右）和前女友麥克斯威爾（左）。（法新社檔案照）

2025/08/06 23:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案引發的政治風波愈演愈烈，聯邦眾議院5日發傳票，要求前總統柯林頓和其妻、前國務卿希拉蕊作證。此外，白宮也正在考慮公布此案關鍵人物、正在服刑的艾普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）接受司法部副部長訪談內容。

被控協助招攬、誘騙未成年少女供艾普斯坦下手的英國社交名媛麥克斯威爾，上月曾接受司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）訪談。《華爾街日報》5日報導，白宮正在考慮公布這段訪談的錄音檔和內容抄本。消息人士指出，當時訪談進行兩天共9小時，麥克斯威爾的律師馬可斯（David Markus）估計，她大概回答了有關大約100個不同人的問題，「毫無保留」。

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《美國廣播公司新聞網》（ABC News）6日報導，了解訪談內容的消息人士透露，麥克斯威爾向布蘭希說，川普從未在她在場時，做過任何會令人擔心的事。

麥克斯威爾被依性販運和其他罪名定罪，目前正在服20年有期徒刑。她在該次訪談後一週，就被轉到最低安全層級監獄。ABC先前曾報導，這場訪談是麥克斯威爾要求進行，她也正請求最高法院重審她的案件，川普也未排除赦免她。

共和黨主導的眾院監督暨政府改革委員會5日發出傳票，要求柯林頓夫婦出席預定10月舉行的聽證會。該委員會已經要求8名前執法部門高層官員為此案作證，包括前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）、司法部長巴爾（William Barr）、賈蘭德（Merrick Garland）和塞申斯（Jeff Sessions）等人。

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