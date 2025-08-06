美營養師點名這5類最傷身！冷凍食品、含糖咖啡全上榜

營養師示警冷凍即食餐雖便利，卻含過量鈉與添加物恐傷心又傷腎。示意圖。（法新社）

2025/08/06 23:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人愈來愈注重健康飲食，不少人選擇減糖、少油的替代品取代原有習慣。然而，專家警告，有些看似便利或無害的日常食物，實則正在默默危害健康，包括冷凍食品、代糖飲料、洋芋片、含糖咖啡和酒精等，若天天攝取，恐導致高血壓、失眠、蛀牙，甚至提高罹癌風險。

根據《紐約郵報》報導，三位美國營養師聯合點出5項最容易忽略的飲食危機，提醒大眾調整日常飲食習慣，才能真正邁向長期健康。

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一、冷凍食品：高鈉與添加物恐致腎臟與心血管負擔

美國俄亥俄州立大學營養師西蒙斯（Alma Simmons）指出，冷凍即食餐雖然方便，卻常含超過每日一半的鈉含量，恐導致高血壓、水腫與腎臟壓力。此外，多數冷凍餐還含飽和脂肪、反式脂肪及防腐劑，部分成分更與癌症風險有關。她提醒，使用微波安全塑膠包裝，也可能釋出干擾內分泌的化學物質。

二、代糖汽水：破壞腸道菌、蛀牙風險不亞於含糖飲

雖標榜「無糖零卡」，但代糖汽水仍非健康首選。西蒙斯指出，人工甜味劑如阿斯巴甜，可能干擾腸道菌叢與胰島素功能。她也警告，代糖汽水的酸性依然會造成牙齒侵蝕與蛀牙。克里夫蘭診所營養師祖潘諾（Julia Zumpano）補充，長期飲用還可能導致三酸甘油脂與血糖升高，並增加對甜食與碳水的慾望，反而妨礙減重。

三、洋芋片：高脂高鹽不易飽，愈吃愈多更傷腎

南卡羅來納州營養師瑪內克（Lauren Manaker）表示，洋芋片幾乎由空熱量、反式脂肪與鹽巴組成，每日食用會造成血壓上升，並誘發暴飲暴食。她建議可用氣炸爆米花或烘烤鷹嘴豆取代，較能兼顧口感與營養。

四、含糖咖啡飲：糖分驚人，天天喝恐導致胰島素阻抗

風味拿鐵、星冰樂等看似提神的咖啡飲，實則潛藏大量糖分。瑪內克指出，這類飲品的含糖量可能超過一份甜點，長期攝取會造成血糖震盪、精力耗竭，並增加體重與胰島素阻抗風險。她建議逐步調整口味，改喝無糖黑咖啡，讓含糖飲成為偶爾享用的「奢侈品」而非日常。

五、酒精：傷肝擾眠易成癮，建議每週控制頻率

每天小酌一杯並非無害習慣。瑪內克指出，即使攝取量不大，長期飲酒也會干擾睡眠、傷害肝臟、升高血壓，甚至與癌症風險有關。此外，酒精也是空熱量，容易造成肥胖與情緒波動。她呼籲民眾限制每週飲酒天數，並搭配飲水或選擇無酒精替代品。

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