西班牙決定不採購美國F-35 改以歐洲方案取代

美國空軍的F-35匿蹤戰機。（法新社檔案照）

2025/08/06 21:50

〔記者莊聖邦／台北報導〕西班牙國防部6日證實媒體早前的報導，宣布決定不採購美國F-35匿蹤戰機，改以歐洲製造的戰機取代。此一決策的背景是西班牙拒絕接受美國總統川普要求，將國防經費提升到佔GDP（國內生產毛額）的5%。

西班牙國家報稍早報導，總理桑切斯領導的左派政府決定擱置F-35採購計畫。西國政府在2023年預算中曾預留62.5億歐元的經費來採購戰機。當時英國詹氏防衛週刊曾報導，西班牙打算採購最多50架F-35。

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根據西班牙國防部的聲明，西國未來的戰機選擇包括歐洲製造的歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon），以及「歐洲未來空戰系統」計畫（European Future Combat Air System，FCAS） ，該計畫的主要製造商為法國的達梭航空與空中巴士集團等歐洲航太廠商。

桑切斯今年稍早時宣布，計畫提高國防開支，以在今年達到北約2024年設定的占經濟產出2.0%的目標。

歐洲正透過FCAS等聯合工業項目追求國防自主，降低對美國的依賴。然而，FCAS計畫近期面臨不確定性，達梭航空已對合作夥伴決策延遲表達關切。

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