中國律師科普「警察可打老百姓？」 網狂刷2字酸爆：沒看江油視頻？

湖南長沙一名律師抖音直播科普「警察是否可以打老百姓」，瞬間湧入大批網友狂刷「可以」2字，充滿嘲諷意味。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/08/07 00:30

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽江油市近日發生校園霸凌案，官方未加以重視，引爆大規模示威抗議，當地政府派出大量公安、武警對手無寸鐵的民眾暴力維安，警方痛毆人民影片瘋傳，目前牆內已封鎖相關關鍵字檢索，阻止牆內網友討論。與此同時，湖南長沙一名律師近日在抖音直播科普「警察是否可以打老百姓」，瞬間湧入大批網友狂刷「可以」2字，充滿嘲諷意味，引發牆外熱議。

上月22日下午3點多，江油市某中學15歲劉姓女學生與14歲賴姓女學生發生矛盾，劉女揪了幾名好友，把賴女抓到廢棄建築內辱罵、威脅和暴打，還強迫賴女脫掉衣服，同行的人將過程拍下影片PO網造成瘋傳，輿論炸鍋撻伐霸凌者。事後當地公安發布通報稱，賴女僅受輕傷，已對劉女及其同夥進行「批評教育」，責令監護人帶回家管教，還要求網友別再轉傳影片。不過網傳影片明顯看出被害女學生傷勢不輕，不少人指責當局根本是想敷衍了事，助長加害者氣焰，4日起大批江油市民走上街頭抗議，一度包圍將由市政府，疾呼嚴懲加害者。

請繼續往下閱讀...

沒想到這些民眾非但沒有得到政府正面回應，反而遭到大批公安、武警暴力執法，被警方持棍、拿辣椒水亂噴、粗暴架離、丟上運豬車強制載離抗議現場，影片瘋傳。目前江油市政府全面封鎖周邊道路，牆內各大社群平台也屏蔽包括「江油」在內等關鍵字，中網友開始用諧音「醬油」代稱，但也都被「河蟹」（中國網路用語，「和諧」諧音，代指中共推行「和諧社會政策」，封鎖色情、暴力、不利於中共的資訊都下架）掉。旅義華僑作家李穎6日加碼透露，現在中網友們知道無法公開討論此事，開始自發透過通訊軟體私下轉傳相關影片，讓更多人知道江油警方鎮壓無辜市民的事情，但私訊傳播影片的帳號很快就遭封控。

風波持續延燒之際，經常在抖音科普法律知識的「長沙律師劉大壯」，5日開直播時聊到，「警察可以打老百姓嗎？當然不可以，警察絕對不能打老百姓。我們都知道，如果普通老百姓把其他人打成了輕傷二級，或者是更嚴重的後果，需要承擔刑事責任，會被判刑甚至坐牢，同樣的如果警察打老百姓，把老百姓打成輕傷二級以上的話，那麼這個打人的警察也會構成犯罪，同樣會被判刑坐牢，並且根據政務處分法的規定，他的公職也保不住了。」律師還呼籲，如果真的被警察打，一定要往有監視器的地方跑，並立刻報警。

這名律師解說時，直播間湧入大批網友狂刷「可以」，還有人酸「沒看最近江油的視頻嗎？」、「我最近看的視頻好像是都可以，而且還打得特凶！」、「聰明點會把紀錄儀給關了」、「這裡禁止拍照」、「別說了，要繃不住了」、「笑死我了」、「屆時監控肯定都壞了」、「監控戰術損壞」、「本次直播笑點，被警察打還報警」、「在警察面前報警，666」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法