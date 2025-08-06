加薩戰略不同調 以國防軍槓上納坦雅胡政府

以色列國防軍總參謀長在5日的內閣會議槓上總理納坦雅胡，力主以包圍戰術取代全面佔領加薩走廊。（歐新社檔案照）

2025/08/06 21:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡傾向全面佔領加薩走廊，與軍方高層的戰略分歧惡化。多家以國媒體報導，以國政府與以色列國防軍（IDF）就是否全面佔領加薩陷入公開角力。儘管總參謀長薩米警告此舉如同「踏入陷阱」，國防部長卡茲6日明白表示，軍方有義務「堅定且專業地執行」政治決策，凸顯文人政府對軍事指揮權的強勢主導。

此番爭議爆發之際，納坦雅胡正籌備宣布加薩戰事新階段，強調必須徹底擊敗哈瑪斯以換取仍被扣押的49名人質（估計20人倖存）獲釋。以色列媒體引述匿名官員指出，政府計畫擴大軍事行動至加薩市與難民營等人口密集區，甚至下令全面軍事佔領，引發薩米強烈反對。據以色列公共廣播公司KAN報導，薩米在5日長達3個小時的內閣安全會議中槓上納坦雅胡，警告全面佔領風險極高，建議改採包圍戰術，針對哈瑪斯據點實施精準打擊，避免陷入長期維安作戰。

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然而，納坦雅胡政府態度強硬。國家安全部長班吉維爾公開要求薩米明確服從政治領導，卡茲亦重申一旦決策確定，軍隊必須執行到底。分析指出，此舉意在向哈瑪斯施壓，迫使其重返談判桌。對此，美國總統川普表示，佔領決策「由以色列自行決定」，但也呼籲關注人道危機，並譴責哈瑪斯發布人質被迫挖墳的「恐怖影片」。

國際社會對加薩局勢日益關注。聯合國安理會5日召開特別會議討論人質議題，同時警告加薩210萬平民面臨大規模飢荒。人道狀況持續惡化，加薩民防單位6日通報，一輛援助卡車因以軍強制行駛於遭轟炸後的危險道路而失控翻覆，壓死至少22名等待糧食的民眾。哈瑪斯政府指控以色列蓄意阻撓援助，以軍則否認涉入事故。

自2023年10月7日哈瑪斯發動致命襲擊造成1219名以色列人喪生以來，以國展開大規模報復行動。根據哈瑪斯衛生部數據，加薩死亡人數已逾6萬1000人，多為平民。

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