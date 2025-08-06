為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    7年來第一次 印度總理莫迪將訪問中國

    在美國總統川普威脅要對印度購買俄油施加制裁的情況下，印度總理莫迪（前排左）據傳決定在8月底前往中國訪問，為7年第一次。（路透檔案照）

    在美國總統川普威脅要對印度購買俄油施加制裁的情況下，印度總理莫迪（前排左）據傳決定在8月底前往中國訪問，為7年第一次。（路透檔案照）

    2025/08/06 21:04

    〔國際新聞中心／綜合報導〕路透6日引述了解情況的印度政府消息人士報導，印度總理莫迪7年來將首次訪問中國。該名消息人士表示，這表明隨著與美國的緊張關係升級，印度正與北京進行外交關係的緩和。

    該名人士說，莫迪將前往中國參加於8月31日開始的多邊上海合作組織（SCO）峰會。這是莫迪自2018年6月以來首次訪問中國。此後，中印關係因2020年在喜馬拉雅山脈爭議邊境爆發軍事衝突而急劇惡化。印度外交部未回應置評請求。

    此次訪問正值印度與美國的關係面臨多年來最嚴重危機之際。美國總統川普對自印度進口的商品加徵了亞洲國家中最高的關稅，並威脅要對新德里購買俄羅斯石油的行為處以未指明的額外懲罰。

    莫迪與中國國家主席習近平去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間舉行會談，促成雙方關係回暖。川普曾威脅要對金磚國家的成員徵收額外10%的關稅，理由是這些國家採行反美政策。

    川普6日表示，將在美國努力尋求促成烏克蘭戰爭停火的最後結果出爐後，再決定對購買俄羅斯石油的懲罰措施。消息人士表示，印度政府的內部評估報告假設對購買俄羅斯石油處以10%的罰款，這將使美國的總關稅達到35%。

    與此同時，據另一位不願透露姓名的政府消息人士稱，印度國家安全顧問多瓦爾正在俄羅斯進行訪問，預計將討論印度對俄羅斯石油的採購問題。多瓦爾的訪問之後，印度外長蘇杰生也將在未來數週內訪問俄羅斯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播