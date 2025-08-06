7年來第一次 印度總理莫迪將訪問中國

在美國總統川普威脅要對印度購買俄油施加制裁的情況下，印度總理莫迪（前排左）據傳決定在8月底前往中國訪問，為7年第一次。（路透檔案照）

2025/08/06 21:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透6日引述了解情況的印度政府消息人士報導，印度總理莫迪7年來將首次訪問中國。該名消息人士表示，這表明隨著與美國的緊張關係升級，印度正與北京進行外交關係的緩和。

該名人士說，莫迪將前往中國參加於8月31日開始的多邊上海合作組織（SCO）峰會。這是莫迪自2018年6月以來首次訪問中國。此後，中印關係因2020年在喜馬拉雅山脈爭議邊境爆發軍事衝突而急劇惡化。印度外交部未回應置評請求。

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此次訪問正值印度與美國的關係面臨多年來最嚴重危機之際。美國總統川普對自印度進口的商品加徵了亞洲國家中最高的關稅，並威脅要對新德里購買俄羅斯石油的行為處以未指明的額外懲罰。

莫迪與中國國家主席習近平去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間舉行會談，促成雙方關係回暖。川普曾威脅要對金磚國家的成員徵收額外10%的關稅，理由是這些國家採行反美政策。

川普6日表示，將在美國努力尋求促成烏克蘭戰爭停火的最後結果出爐後，再決定對購買俄羅斯石油的懲罰措施。消息人士表示，印度政府的內部評估報告假設對購買俄羅斯石油處以10%的罰款，這將使美國的總關稅達到35%。

與此同時，據另一位不願透露姓名的政府消息人士稱，印度國家安全顧問多瓦爾正在俄羅斯進行訪問，預計將討論印度對俄羅斯石油的採購問題。多瓦爾的訪問之後，印度外長蘇杰生也將在未來數週內訪問俄羅斯。

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