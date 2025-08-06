「模特兒過瘦」 英監管機構要求Zara下架廣告

英國廣告監管機構以「不負責任」為由，要求服飾品牌Zara下架兩則模特兒看起來「瘦的不健康」的廣告。（法新社）

2025/08/06 21:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣告監管機構近日以「不負責任」為由，要求西班牙服飾品牌Zara下架兩則模特兒看起來「瘦的不健康」的廣告，Zara雖然應要求撤下廣告，但也指出圖中模特兒皆持有健康狀況證明，符合英國法規。

英國廣播公司（BBC）報導，英國廣告標準局（ASA）表示，在Zara張貼的兩則廣告中，其中一張圖片的陰影與髮髻讓圖中的模特兒看上去十分「憔悴」，另一張衣物的低胸設計與模特兒的站姿，則「凸顯」了鎖骨，這些種種因素讓模特兒看起來「瘦的不健康」。

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ASA裁定，這類「不負責任」的廣告不得再以當前的形式出現，且Zara必須確保所有圖片都以「負責任」的方式製作。

ZARA回應說，他們只對圖片做了一點「光影與色彩調整」，餘下部分都是原圖展出，另外模特兒皆持有醫生開立的醫療證明，足以證明在拍攝廣告當下身心俱全，符合英國法規要求，不過ZARA仍應要求下架2則廣告。

英國廣告標準局認為，圖中衣物的低胸設計與模特兒的站姿，「凸顯」了鎖骨，導致模特兒看起來「瘦的不健康」。（擷取自ZARA網站）

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