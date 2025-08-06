為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人類為何沒滅絕？ 諾貝爾獎得主找到「天選之人」基因密碼

    尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

    尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

    2025/08/06 20:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在解開「是什麼讓我們成為獨特人類」的漫長探索中，發現了新線索：我們大腦化學中的微小改變，可能正是將我們與最親近的已滅絕人種表親區分開來的關鍵。

    《華盛頓郵報》報導，一項發表於《美國國家科學院院刊》（ PNAS）的研究，詳細檢視了一個在今日人類中普遍存在、但在尼安德塔人（Neanderthals）與丹尼索瓦人（Denisovans）身上卻不存在的基因版本。

    該研究的領導者之一、德國馬克斯・普朗克演化人類學研究所的遺傳學家帕博（Svante Pääbo）表示：「我相當確信，現代人類與其他早期人類之間存在某些根本性差異。」他指出，尼安德塔人等族群數十萬年來技術幾乎沒有改變，而現代人類僅在十萬年內就遍布全球，發展出快速變化的科技與文化。

    這個名為ADSL的基因，在今日人類的罕見突變中，會導致類似自閉症與癲癇的腦功能障礙。研究團隊因此好奇，在遠古演化史中，一個較不嚴重的改變，是否可能賦予了認知或行為上的優勢。在實驗室中，現代人類形式的ADSL基因，所產生的酵素比在古代人種身上發現的版本更不穩定。當研究人員將此版本植入小鼠體內時，發現雌性小鼠在尋找水源方面表現得更為靈活。

    2022年，帕博因其在古代DNA領域的開創性工作而榮獲諾貝爾獎。他的研究揭示，在基因層面上，我們與這些已滅絕的親戚並無太大差異，甚至還與我們的祖先發生過混血。在約2萬個蛋白質編碼基因中，已滅絕人種與現代人類之間僅存在約100個蛋白質結構單元的改變，這也加深了「為何我們存活下來，而他們沒有」的謎團。

    研究人員強調，這是一個耐人尋味的線索，而非最終答案。但它指出了大腦生物化學的微小改變，可能就意味著一個物種是走向滅絕，還是得以存續並最終蓬勃發展的巨大差異。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播