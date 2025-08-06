人類為何沒滅絕？ 諾貝爾獎得主找到「天選之人」基因密碼

尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

2025/08/06 20:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在解開「是什麼讓我們成為獨特人類」的漫長探索中，發現了新線索：我們大腦化學中的微小改變，可能正是將我們與最親近的已滅絕人種表親區分開來的關鍵。

《華盛頓郵報》報導，一項發表於《美國國家科學院院刊》（ PNAS）的研究，詳細檢視了一個在今日人類中普遍存在、但在尼安德塔人（Neanderthals）與丹尼索瓦人（Denisovans）身上卻不存在的基因版本。

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該研究的領導者之一、德國馬克斯・普朗克演化人類學研究所的遺傳學家帕博（Svante Pääbo）表示：「我相當確信，現代人類與其他早期人類之間存在某些根本性差異。」他指出，尼安德塔人等族群數十萬年來技術幾乎沒有改變，而現代人類僅在十萬年內就遍布全球，發展出快速變化的科技與文化。

這個名為ADSL的基因，在今日人類的罕見突變中，會導致類似自閉症與癲癇的腦功能障礙。研究團隊因此好奇，在遠古演化史中，一個較不嚴重的改變，是否可能賦予了認知或行為上的優勢。在實驗室中，現代人類形式的ADSL基因，所產生的酵素比在古代人種身上發現的版本更不穩定。當研究人員將此版本植入小鼠體內時，發現雌性小鼠在尋找水源方面表現得更為靈活。

2022年，帕博因其在古代DNA領域的開創性工作而榮獲諾貝爾獎。他的研究揭示，在基因層面上，我們與這些已滅絕的親戚並無太大差異，甚至還與我們的祖先發生過混血。在約2萬個蛋白質編碼基因中，已滅絕人種與現代人類之間僅存在約100個蛋白質結構單元的改變，這也加深了「為何我們存活下來，而他們沒有」的謎團。

研究人員強調，這是一個耐人尋味的線索，而非最終答案。但它指出了大腦生物化學的微小改變，可能就意味著一個物種是走向滅絕，還是得以存續並最終蓬勃發展的巨大差異。

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