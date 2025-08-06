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    婚禮新郎誤喊「前女友」名字賓客錯愕 新娘一反應大器化解尷尬

    英國新人婚禮誓詞時發生「口誤事故」，新郎誤喊前女友的名字，全場愣住又笑翻。示意圖。（法新社）

    英國新人婚禮誓詞時發生「口誤事故」，新郎誤喊前女友的名字，全場愣住又笑翻。示意圖。（法新社）

    2025/08/06 21:39

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國貝德福郡（Bedfordshire）一場婚禮發生驚人插曲，新郎在誓詞中誤喊前任名字，讓賓客一片錯愕。不過，新娘並未當場翻臉，反而大笑化解尷尬，讓現場氣氛既尷尬又溫馨，畫面上傳TikTok後引發熱議。

    根據《紐約郵報》報導，婚禮於2023年舉行，當時新郎安德魯（Andrew Fildes）與新娘瑞貝卡（Rebecca Fildes）正準備交換誓詞。證婚人唸出完整名字「Rebecca Sarah Joan Qureshi」後，安德魯卻不慎說出「I take you, Sarah...」，將前任名字脫口而出，現場一陣錯愕，隨即爆出笑聲。

    瑞貝卡後來解釋，她其中一個中間名剛好也是Sarah，她了解安德魯當下過於緊張，並未因此生氣。她還說自己比較外向，新郎則比較內向。雖然新郎沒意識到把Rebecca遺漏了，但後來雙方以大笑處理，沒有放在心上。

    這段影片由瑞貝卡上傳至TikTok，輕描淡寫地寫上「Oh dear」，網友反應則兩極，有人直呼「婚禮取消」，也有人認為只是緊張失誤，稱讚新娘大器。

    @scalesfeathersandfur Oh dear ????#weddingday #weddingvowsgonewrong #nohedidnt ♬ original sound - bec_Fildes

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