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    對中關稅戰休兵卻對印度放話 前美駐UN大使海莉：川普不該「大小眼」

    前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。（法新社資料照）

    前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。（法新社資料照）

    2025/08/06 19:39

    〔編譯盧永山／綜合報導〕《國會山莊報》報導，前美國駐聯合國（UN）大使海莉（Nikki Haley）質疑總統川普在關稅方面對中國和印度「大小眼」，警告美國不應破壞與印度的關係。

    海莉8月5日在社群平台X發文表示：「印度不應向俄羅斯購買石油，但作為（美國）對手與俄羅斯及伊朗石油最大買家的中國，卻得到90天的關稅戰休兵。別對中國放任不管，然後破壞與印度這個強大盟友的關係。」

    川普8月4日表示，由於印度向俄羅斯購買石油又轉售牟利，不顧俄烏戰爭中烏克蘭人民的死傷，他將提高印度的關稅。儘管川普並未說明將調高多少，他7月時指出，將對印度徵收25%關稅。

    川普在自家社群平台「真相社群」發文說：「印度不僅購買大量的俄羅斯石油，然後把所購買石油的大部分在公開市場出售牟利。他們不在乎有多少烏克蘭人被俄羅斯戰爭機器殺害，因此，我將大幅調高印度輸美產品的要支付的關稅。」

    今年4月，川普宣布對中國進口商品徵收145%關稅，中國隨後展開報復，對美國進口商品徵收125%關稅。今年5月，美中談判代表在日內瓦達成共識，同意各自調降115%關稅，為期90天至8月12日。

    美中談判代表上週在斯德哥爾摩同意，在關稅戰休兵8月12日到期後，繼續展延90天。

    海莉在2016年11月獲時任總統川普提名為美國駐聯合國大使，隔年1月上任，並於2018年12月底辭職，2023年曾參與共和黨黨內總統初選，成為川普的首位挑戰者。

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