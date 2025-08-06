不堪260萬觀光客造訪! 荷蘭「贊瑟堡」風車村明年起收入場費

荷蘭「風車村」贊瑟堡（Zaanse Schans）的觀光客。（法新社）

2025/08/06 19:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歷史悠久的風車與荷式木造建築，以及如畫風景，使贊瑟堡（Zaanse Schans）風車村，成為許多遊客造訪荷蘭的必去景點。如今這座小村莊卻成了荷蘭過度觀光象徵，當地政府打算從明年起，向遊客收取17.5歐元（約新台幣610元）的「入場費」。

《法新社》4日報導，夏日的贊瑟堡，一輛輛巴士載來一日遊的觀光客，擠進免費開放觀光的相對小公共空間，從風車外大排長龍的人群，到橋上來來往往的遊客，都等著拍下適合貼在社群媒體上「打卡」的照片。

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贊瑟堡風車村去年吸引約260萬名觀光客造訪，當地議會預估，若不採取措施，此人數將在未來數年內上升到300萬。市議員布雷納斯（Wessel Breunesse）指出，觀光客對歷史建物造成「嚴重壓力」，「多年來，贊瑟堡一直是過度觀光的國家象徵」，收費是為了維護這些歷史建築所必要的措施，否則，這些遺產可能在5到7年內面臨毀損風險，

市議會評估，收費可將年遊客人次壓低到大約一年180萬人，並且帶來數以百萬計歐元收入，用於維護歷史建築。

不過，這項收費計畫遭當地居民反彈，在當地居住了33年的62歲居民克拉克曼（Ingrid Kraakman）和丈夫就反對收費，認為這會對當地經濟和就業機會帶來致命打擊，「我不想住在一道圍籬後面」。她說，當地8成經濟仰賴觀光收入，一個四口家庭光是入村費加停車費，就可能花了80歐元，會更不願消費。

她和丈夫已收集超過2000份連署書，要求舉辦公投，尚未獲市府回應。不過，當地一名官員透露，已有修正案要求，原定明年實施的收費制度延後上路。

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