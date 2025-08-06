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    戴「戒指刀」日本橫濱車站行凶 中國女落網竟辯防癡漢

    日警公布調查結果，中國潘姓女子以防範癡漢為由，隨身戴「戒指刀」在月台行凶傷人。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」youtube）

    日警公布調查結果，中國潘姓女子以防範癡漢為由，隨身戴「戒指刀」在月台行凶傷人。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」youtube）

    2025/08/06 21:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣橫濱車站上月底發生一起刺傷事件，1名日本女子在月台等車，突遭中國籍女子刺傷，凶嫌不久就被逮。今（6日）警方公布調查結果，凶嫌以防範癡漢為由，竟隨身戴著一枚可彈出小刀的戒指，並用它當傷人的凶器，消息一出引發各界譁然。

    綜合日媒報導，根據警方調查報告，住在神奈川縣川崎市、現年35歲的中國籍女子潘康，7月28日晚間前往橫濱車站搭車，她向警方供稱，自己當時不滿1名女性插隊，與對方發生口角爭執，她一氣之下持利器攻擊對方，造成其右臂流血受傷。警方指出，潘女犯案後立即逃離犯案現場，直到7月30日再度出現橫濱車站，才被巡邏警員逮捕。

    報導指出，潘女被捕後一度拒絕承認相關犯罪指控，僅向警方表示「要與律師討論後再說」，另據警方進一步調查，發現潘女使用的凶器是一枚約2公分大的「戒指」。警方解釋，這枚外型看似普通的戒指暗藏機關，只要輕輕按下按鈕，就會立即彈出約6毫米的小刀，潘女向警方辯稱，自己隨身攜戴這枚戒指只是為了「防癡漢」。

    消息曝光後，令許多日本網瞠目結舌，紛紛留言吐槽，「中國刺客」、「這完全就是暗器」、「她本職是殺手嗎？」、「把自衛防具變成凶器的瘋子」、「拜託把這種危險罪犯從日本驅逐出境」、「從中國帶過來的嗎？根本是恐怖分子」、「是在學《進擊的巨人》裡的亞妮嗎？」、「最愛插隊的中國人會因為『被插隊』生氣？供詞很可疑」、「我很想知道，在中國，生氣的時候直接拿刀或任何凶器捅別人，是正常現象嗎？」。

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