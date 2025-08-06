疑測繪海底地形 中國研究船出沒關島、菲國鄰近台灣海域

中國「向陽紅05號」研究船在菲國北部海域出沒。（取自 https://x.com/jaytaryela/status/1951863967573496043）

2025/08/06 18:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國研究船「向陽紅05號」（Xiang Yang Hong 05）在美軍在印太地區重要基地關島周邊海域活動數週後，近期重返菲律賓北部海域，被發現出現在鄰近台灣的菲國巴布延群島外海，被懷疑可能在蒐集該海域情資。

美國《新聞週刊》、《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）5日、6日報導，菲國海岸防衛隊2日發現該艘中國研究船，在關島東方活動超過5週後，再度進入菲國東北部卡加延省外海，派出巡邏機進行監視，並拍下當時該船照片。海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，該艘船被目擊距離巴布延島27.6公里，並且不回應海防隊的廣播呼叫。

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美國海事安全專家、史丹福大學國家安全創新中心「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Ray Powell）4日指出，儘管該船當時並非在菲律賓專屬經濟區，但是在巴布延群島以西的菲國領海外，明顯地放慢速度1到2節，「這顯示出它或許藉由穿過該海域的機會，收集情資」。他說，向陽紅05號6月間經由呂宋海峽，穿越菲國專屬經濟區，之後到關島東部海域進行了40天的調查，上週返回再度經過呂宋海峽。

根據航跡紀錄，該研究船6月5日從廣州離港，6月14到7月24日間在關島海域來來回回航行，航徑呈「割草模式」（lawnmower pattern），通常這類航跡與測繪海底地形有關，專家認為這可能是為未來繪製詳細海底地圖所進行的資料蒐集。

上週菲方還監測兼具無人載具母船的「珠海雲號」（Zhuhai Yun）等3艘中國研究船，塔瑞耶拉說，情況「令我們警覺」。中國駐菲律賓大使館1日回應前一批研究船活動，指菲方扭曲中國立場，意在升高雙邊緊張並誤導國際社會。

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