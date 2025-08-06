川普通牒俄烏停火期限剩2天 普廷接見美國特使魏科夫

俄羅斯總統普廷（左）在克里姆林宮接見美國總統川普的特使魏科夫（右）。（法新社）

2025/08/06 19:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（6）日在克里姆林宮接見美國總統川普（Steve Witkoff）的特使魏科夫（Steve Witkoff），預估雙方將討論俄烏停火議題。當前距離川普訂下的停火期限僅剩2天。

川普在7月底發出通牒，將原先給予俄國50天的停火期限大幅縮短，改為要求俄國在8月8日前與烏克蘭議和，否則將祭出制裁措施。

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《路透》報導，俄羅斯國營電視台公布了一段普廷與魏科夫在會談開始前握手的片段，但目前尚不清楚俄方會開出甚麼條件來安撫川普。

《彭博》與俄國獨立媒體《鐘聲報》（The Bell）指出，克里姆林宮可能會拋出俄烏彼此停止空襲的提議，儘管這遠遠達不到烏克蘭與美國尋求的即刻停火要求，但至少能帶給兩邊一些緩衝空間。

3名與克里姆林宮關係密切的俄國消息人士向《路透》說，普廷不太可能屈服於川普的最後通牒，因為俄國在戰場上佔上風，況且比起改善俄美關係，軍事目標對普廷來說更為重要。

其中2名消息人士補充說，普廷無意激怒川普，儘管他意識到可能會錯失與西方還有美國改善的機會，但戰爭目標對他來說更為重要。

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