歐巴陪你上廁所！菲律賓商場女廁驚見「BTS、車銀優」掀打卡熱潮

菲律賓一間商場突發奇想，將眾多知名韓國男星貼在廁所的門上。（擷取自NCCC Mall Buhangin/FB）

2025/08/06 19:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓達沃市（Davao City）一間商場近日因「廁所」在網路掀起廣泛討論，原因是該商場的女廁隔間門竟貼有不同韓國男藝人的帥照，從EXO、BTS、SEVENTEEN到車銀優、李敏鎬、朴寶劍等人氣明星一應俱全，不僅讓人大飽眼福，更吸引大批粉絲打卡拍照。

綜合外媒報導，​NCCC Mall Buhangin商場表示，旨在營造趣味氛圍、吸引年輕族群拍照留念。商場更在臉書粉專貼文幽默寫道：「當朋友問妳在哪間廁所時，可以回答『我在珉奎這！』」

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從商場釋出的照片可見，廁所隔間上不僅有SEVENTEEN成員珉奎與圓佑，還有BTS全員、EXO成員D.O.、Stray Kids的Felix，以及車銀優、金宣虎、朴敘俊等韓星。

消息曝光後引發熱議，不少粉絲興奮直呼「好想上廁所」、「我要『上』XXX」、「我不知道要選誰的廁所了」、「完蛋，我的歐巴廁所要大排長龍了」，甚至有人專程到場拍照留念。不過，也有部分網友質疑商場此舉過於誇張且不尊重偶像，認為偶像的臉不應該出現在廁所裡。

除了BTS、SEVENTEEN等男團成員，車銀優、李敏鎬、朴寶劍等男藝人的照片也出現在廁所裡。（擷取自NCCC Mall Buhangin/FB）

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