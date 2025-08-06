攤販寫「牛舌」賣豬舌爆爭議 日本民眾怒轟：根本詐騙

店家標示「仙台牛舌」實際賣的是卻豬舌，引發網友怒火。（圖擷取自X@dgfactory39）

2025/08/06 19:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日一場夏日祭典因一間寫有「仙台牛舌」的店遭網友揭發實際售出的是「豬舌」，引發熱議。貼文與現場照片在社群瘋傳，網友痛批「根本欺騙消費者」，更擔心對食品過敏者恐因誤食而產生嚴重後果。律師指出，此舉可能涉及不正競爭與虛假標示，最高可處5年徒刑或500萬日圓（約新台幣101萬元）罰金。

在X平台上爆紅的貼文指出，有民眾在地方祭典時發現標示「仙台牛タン800円」的攤販生意興隆，卻在品嘗後明顯感受到並非牛肉，詢問店員後對方笑笑坦承「是豬肉」，但現場卻完全沒有「豬」字標示。原PO感嘆「客人完全被當傻瓜」。

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該則爆料引起連鎖反應，許多民眾也分享遭遇過「蟹串實為蟹味棒」、「廣島風御好燒售價破千卻只有高麗菜」、「馬鈴薯奶油其實是人造奶油」等經歷，認為類似事件並不少見。一位網友說：「這是詐欺價格常見的手法，所以我討厭逛祭典」。

但也有民眾持反諷態度表示：「攤販就是這樣，別太認真」。原PO則回應表示，自己原本來自商工會背景，了解許多攤販經營者其實非常努力認真，不希望少數黑心攤商拖垮整體形象。

根據日本《Yahoo!》報導，律師阿部由羅指出，「實際賣豬舌卻標示牛舌」，屬於明顯可能誤導消費者的行為，可能違反《不正競爭防止法》，行為人可處5年以下拘禁或500萬日圓（約新台幣101萬元）罰款。同時也可能違反《景品表示法》，恐遭消費者廳下令改善、課以罰金甚至刑責。

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