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    36歲當上三寶嬤！日本正妹揭驚人過去：曾遭軟禁懷孕生女

    日本一名年僅36歲的女子，在節目上自曝「我已經是三個孫子的阿嬤了」，瞬間引發全網熱議。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    日本一名年僅36歲的女子，在節目上自曝「我已經是三個孫子的阿嬤了」，瞬間引發全網熱議。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/08/06 19:48

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在日本女性平均62歲才迎來外孫，沒想到，一位年僅36歲的女子，卻以年輕貌美的形象現身電視節目，自曝「我已經是三個孫子的阿嬤了」，瞬間引發全網熱議。她不僅顛覆大眾對「祖母」的刻板印象，更自揭當初早婚早育，是在搭訕過程中被對方強行帶走並軟禁兩個月，直至月經停止才驚覺懷孕。

    根據《ABEMA TIMES》報導，這名女子玲奈，近日在ABEMA熱門節目《愛之鬣狗4》（愛のハイエナ4）受訪時坦言，自己在15歲便未婚生女，36歲那年，女兒又於青春期懷孕，讓她成為「30代阿嬤」。節目播出後，她年輕甜美的外表與「阿嬤身分」形成強烈對比，引起廣大網友討論，紛紛留言：「完全不像阿嬤！」、「根本像姊妹！」

    然而在光鮮外表下，玲奈的過去卻是一段難以想像的辛酸故事。她回憶，當年僅14歲時，與友人外出遭陌生男子搭訕，本想拒絕，卻在朋友一再勸說下同行，沒想到竟被強行帶走、遭軟禁兩個月。直到發現月經遲來，才驚覺自己懷孕。儘管猜測對方早已有家庭，她仍堅持將孩子生下，「因為是我的孩子，一定很可愛，我想把她生下來。」歐

    儘管未婚、未完成學業，玲奈沒有逃避，選擇一邊在餐飲業與服飾店工作，一邊獨自扶養女兒。多年後，女兒同樣也早早成家生子，讓玲奈在三十出頭就成為三位孫子的祖母。

    節目中，她語氣平靜地表示，「我不覺得自己像個阿嬤，更像是在照顧自己的小孩」，由於孫子與最小的兒子年齡相仿，甚至經常被誤認成兄弟姊妹。對於家庭的未來，她也語重心長地希望：「孩子們都能健康長大，成為獨立的人。」

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