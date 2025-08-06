畫面曝！太平洋海溝驚見「外星級聚落」 沒光線卻生生不息

在深達6870公尺的阿留申海溝底部，由管狀多毛類蠕蟲與微生物席組成的化學合成生物群落。（圖：中國科學院深海科學與工程研究所/IDSSE, CAS）

2025/08/06 18:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕海洋研究人員在太平洋西北部的深海海溝中，發現了充滿管蟲、軟體動物與奇異白色生物的繁盛群落，宛如外星世界。你能想像嗎？在沒有一絲光線、壓力千倍於陸地的黑暗世界裡，這些生物正靜靜地聚集在化學物質噴泉周圍。

科學新聞網站《Live Science》報導，這項由中國主導的研究，利用「奮鬥者號」（Fendouzhe）載人潛水器，在約9500公尺的極端深處進行探索。這些生物不依賴陽光，而是透過化學反應獲取能量。

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這項發表於權威期刊《自然》（Nature）的研究結果暗示，這種「化學合成」（chemosynthesis）的生命形式，可能比科學家先前所想的更為普遍。

此次發現位於海洋中超過6000公尺深的「超深淵帶」（hadal zone）。研究共同作者、中國科學院深海科學與工程研究所副所長彭曉彤向媒體表示：「前往人類未曾探索過的地方，是發現新事物的絕佳機會。而我們所看到的景象相當驚人。」

科學家長期推測，超深淵帶可能存在著依靠從海床滲出的硫化氫，與甲烷進行化學合成的生物群落，但此前極少有直接證據。此次發現的群落主要由「管蟲」（siboglinid polychaetes）與雙殼貝等軟體動物主導，儘管身處惡劣環境，卻異常繁榮。

報導指出，這次發現不僅改寫了我們對地球生命的想像，也再度提醒人類，腳下的藍色星球依然充滿未知。事實上，研究指出，人類至今僅探索了約0.001%的深海海床，這片離我們最近的「外星世界」，仍有太多秘密等待發掘。

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