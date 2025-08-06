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    全球外遇排行榜揭曉！亞洲僅1國入榜就奪冠 每2人就1人偷吃

    根據2024年最新統計，泰國以51%的出軌率勇奪「全球最易偷吃國家」冠軍寶座。示意圖。（資料照）

    根據2024年最新統計，泰國以51%的出軌率勇奪「全球最易偷吃國家」冠軍寶座。示意圖。（資料照）

    2025/08/06 18:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕婚姻中的忠誠，雖被視為基本，但在現代社會似乎越來越難以堅守。根據2024年最新統計，泰國以51%的出軌率勇奪「全球最易偷吃國家」冠軍寶座，不僅高居榜首，更是唯一上榜的亞洲國家。研究指出，男性普遍對外遇的容忍度較高，尤其30至60歲族群比例最為顯著。

    根據《khaosod》報導，該項研究由性知識平台「BedBible」、人口數據網站「World Population Review」與財經媒體「Insider Monkey」共同合作，範圍涵蓋全球多國，以分析夫妻關係中的不忠現象。結果顯示，泰國外遇比例高達51%，幾乎每兩人中就有一人曾背叛伴侶。緊追在後的多為歐洲國家，包括丹麥（46%）、德國與義大利（皆為45%）、法國（43%）及挪威（41%）等。

    研究發現，男性出軌的比例普遍高於女性，並集中在30歲到60歲之間。然而，報告也點出，女性偷情的比例有逐年上升的趨勢，且在掩飾行為上更為隱密細膩。不少女性甚至認為，若僅止於網路曖昧或訊息往來，並不構成實質外遇。

    以下為全球出軌率前20名國家完整名單：

    1. 泰國 – 51%

    2. 丹麥 – 46%

    3. 德國 – 45%

    4. 義大利 – 45%

    5. 法國 – 43%

    6. 挪威 – 41%

    7. 比利時 – 40%

    8. 西班牙 – 39%

    9. 芬蘭 – 36%

    10. 英國 – 36%

    11. 加拿大 – 36%

    12. 希臘 – 36%

    13. 盧森堡 – 36%

    14. 奧地利 – 35%

    15. 巴西 – 35%

    16. 冰島 – 35%

    17. 荷蘭 – 35%

    18. 葡萄牙 – 35%

    19. 瑞典 – 35%

    20. 美國 – 35%

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