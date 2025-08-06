全球外遇排行榜揭曉！亞洲僅1國入榜就奪冠 每2人就1人偷吃

根據2024年最新統計，泰國以51%的出軌率勇奪「全球最易偷吃國家」冠軍寶座。示意圖。（資料照）

2025/08/06 18:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻中的忠誠，雖被視為基本，但在現代社會似乎越來越難以堅守。根據2024年最新統計，泰國以51%的出軌率勇奪「全球最易偷吃國家」冠軍寶座，不僅高居榜首，更是唯一上榜的亞洲國家。研究指出，男性普遍對外遇的容忍度較高，尤其30至60歲族群比例最為顯著。

根據《khaosod》報導，該項研究由性知識平台「BedBible」、人口數據網站「World Population Review」與財經媒體「Insider Monkey」共同合作，範圍涵蓋全球多國，以分析夫妻關係中的不忠現象。結果顯示，泰國外遇比例高達51%，幾乎每兩人中就有一人曾背叛伴侶。緊追在後的多為歐洲國家，包括丹麥（46%）、德國與義大利（皆為45%）、法國（43%）及挪威（41%）等。

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研究發現，男性出軌的比例普遍高於女性，並集中在30歲到60歲之間。然而，報告也點出，女性偷情的比例有逐年上升的趨勢，且在掩飾行為上更為隱密細膩。不少女性甚至認為，若僅止於網路曖昧或訊息往來，並不構成實質外遇。

以下為全球出軌率前20名國家完整名單：

1. 泰國 – 51%

2. 丹麥 – 46%

3. 德國 – 45%

4. 義大利 – 45%

5. 法國 – 43%

6. 挪威 – 41%

7. 比利時 – 40%

8. 西班牙 – 39%

9. 芬蘭 – 36%

10. 英國 – 36%

11. 加拿大 – 36%

12. 希臘 – 36%

13. 盧森堡 – 36%

14. 奧地利 – 35%

15. 巴西 – 35%

16. 冰島 – 35%

17. 荷蘭 – 35%

18. 葡萄牙 – 35%

19. 瑞典 – 35%

20. 美國 – 35%

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