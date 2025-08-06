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    韓網爆紅「漢江貓咪」近況曝！ 南韓記者3年後奇蹟重逢

    曾在韓網爆紅的漢江貓咪，目前已被南韓記者收編飼養。（本報合成，擷取自@mini5275/YT）

    曾在韓網爆紅的漢江貓咪，目前已被南韓記者收編飼養。（本報合成，擷取自@mini5275/YT）

    2025/08/06 18:36

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕去年，南韓一段新聞片段突然在網路爆紅。2021年一名記者在漢江連線報導時，看到一隻貓悠然走過冰封河面，脫口而出「有隻貓走在結冰的漢江上！」平淡卻真摯的反應，意外成為迷因，更掀起K-POP圈模仿熱潮。當時的記者近日宣布，當年冰上行走的貓如今已被他收編回家，引發網友熱議。

    綜合韓媒報導，2021年首爾氣溫驟降，漢江的河面也因此結冰。當時拍下貓咪在冰上行走的影音記者李東學，8月4日在YouTube發布影片表示，自己已領養這隻「冰上貓」。他透露，首次遇見牠是在2021年12月。去年底，他在社群分享拍攝故事時，有網友留言稱最近還在纛島漢江公園見過牠，讓他心跳加速。

    李東學坦言，流浪貓的壽命遠短於家貓，新聞播出後又過了兩個嚴冬，他一直擔心牠可能無法存活。雖然那段畫面為大眾帶來快樂，但未能在當時伸出援手，令他心懷愧疚。

    得知牠可能仍在公園後，李東學立刻前往尋找，最終奇蹟重逢。耳朵、背部與尾巴的黃色花紋與當年如出一轍，證實正是原來那隻「漢江貓」。此後他每天夜裡餵食，最終將牠帶回家。

    影片中，李東學分享貓咪「꽁꽁이」在家喝水的畫面，感性地說：「這隻曾為了找水走在冰封漢江上的貓，如今再也不用冒著嚴寒去找水了。」

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