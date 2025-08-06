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    參謀總長反對全面佔領加薩 納坦雅胡嗆：不同意就離開

    以色列總理納坦雅胡（左）擬計畫完全佔領加薩走廊，遭參謀總長薩米強烈反對，雙方在會議中大吵。（合成圖）

    以色列總理納坦雅胡（左）擬計畫完全佔領加薩走廊，遭參謀總長薩米強烈反對，雙方在會議中大吵。（合成圖）

    2025/08/06 17:25

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡擬計畫完全佔領加薩走廊，引發討論，傳出以色列國防軍（IDF）參謀總長薩米（Eyal Zamir）中將強烈反對，雙方在會議中大吵，納坦雅胡嗆不同意計畫就離開。

    綜合外媒報導，5日以色列政府召開高層會議，總理納坦雅胡擬完全佔領加薩走廊，要求提交佔領加薩走廊計畫，參謀總長薩米回應已經提交了，遭到納坦雅胡駁回要求重新修正。納坦雅胡認為只有改變目前的做法，才能救出人質，不過參謀總長薩米強烈反對；薩米指出，該項決定將成為以色列國防軍的「陷阱」。

    雙方在會議中大吵，薩米還指控納坦雅胡兒子在X平台上發文攻擊他，納坦雅胡兒子在X發文暗示薩米是「叛亂和未遂軍事政變的幕後黑手，這種政變就像上世紀70年代中美洲的一個香蕉共和國。」

    薩米怒指總理問道：「為什麼要攻擊我？你們為什麼要在戰爭期間發表反對我的言論？」納坦雅胡也不客氣回應：「不要在媒體上威脅辭職。我無法接受你每次都拿辭職威脅，若不接受你的計劃，你就會離開。」

    以色列國防軍目前控制著加薩走廊約75%的土地，預計將在7日再次召開會議批准全面佔領加薩走廊計畫，以色列總理辦公室的消息人士暗示，如果薩米反對佔領加薩的計劃，他可以辭職。

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