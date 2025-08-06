來自宇宙的「超級酒精」！ 科學家合成出甲四醇

科學家合成出甲四醇，一種長期存在於理論中但從未真正見過的「超級酒精」。（擷自X@science2_0）

2025/08/06 16:48

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕科學家近日在太空模擬實驗中合成出甲四醇（methanetetrol），即 C（OH）4 ，一種長期存在於理論中但從未真正見過的「超級酒精」。這種酒精是一種高度不穩定分子，由4個羥基（OH）在一個碳原子上組成。

根據《Science Alert》報導，密西西比大學天體化學家福滕貝里（Ryan Fortenberry）、夏威夷大學馬諾阿分校化學教授凱澤（Ralf Kaiser）以及佛羅里達國際大學化學家梅貝爾（Alexander M. Mebel ）組成的國際團隊，首次合成甲四醇。

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該團隊合成方法是，在真空中將二氧化碳和水冷凍至超低溫，製造出人造太空冰，接著透過高能量輻射束轟擊冰層，模擬恆星和超新星在太空中穿梭的宇宙射線。

研究人員表示，在太空模擬實驗中探測到甲四醇表明，星際介質中存在著反直覺化學反應。

研究人員認為，這項發現為深空中可能發生的化學反應開闢大量新可能性。太空中化學與地球上化學截然不同，一些估計表明，人類目前只發現大約1%太空化學物質。

研究人員指出，甲四醇迄今為止在陸地環境中尚未檢測到，證明星際介質反直覺化學性質。接下來值得採取的措施是，看看能否在深空這種甲四醇自然棲息地中發現它。

凱澤聲稱，此實驗突破團隊對太空化學認知界限。目前該研究已發表在頂尖期刊《自然通訊》中。

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